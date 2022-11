40 journalistes Comoriens adoptent le « Journalisme de Solutions »





L’Ambassadrice des États-Unis leur a remis leurs attestations.





40 journalistes Comoriens viennent de renforcer leurs techniques d’investigation et leur rigueur journalistique avec l’approche Journalisme de Solutions (JOSO), soutenu par le peuple américain. L’Ambassadrice des États-Unis Claire Pierangelo a remis le 9 novembre l’attestation de participation aux 12 journalistes d’Anjouan qui viennent de terminer leur formation, tandis que les 20 journalistes de Ngazidja et 8 de Mohéli ont reçu leurs attestations des mains d’autres diplomates de l’Ambassade. Le Journalisme de Solutions est une approche journalistique qui traite l’actualité de manière à rééquilibrer l’information en apportant et en racontant les solutions, sans nier les problèmes ou les défis.





Partant du constat que nombre de journalistes Comoriens ont appris le journalisme sur le tas par manque de formation professionnelle de base, et étant donné les lacunes techniques et déontologiques y afférentes, Ahmed Bacar, journaliste Comorien, a initié le projet « Mise en place d’une plateforme média et formation de journalistes pour promouvoir le journalisme de solutions. » Il a voulu capitaliser les acquis de sa participation au programme de leadership des visiteurs internationaux (IVLP) du Département d’État, où il s’est familiarisé avec le concept et a voulu le faire partager avec ses confrères Comoriens.





Afin de soutenir une presse libre, professionnelle, responsable et participative dans le développement des Comores, l’Ambassade des États-Unis a financé le projet pour une année à hauteur de 31 738 dollars. Le Journalisme de Solutions est un concept qui a émergé aux États-Unis vers la fin des années 1990 et qui s’est développé dans différentes parties du monde jusque dans les années 2010 afin de mieux encourager l’engagement citoyen en relatant les solutions aux problèmes sociaux.





Depuis son lancement en octobre 2021, le projet a obtenu l’adhésion des directeurs et responsables des médias, conscients de l’importance de l’approche Journalisme de Solutions pour une presse plus professionnelle et plus responsable, et qui ont ainsi ouvert leurs colonnes et leurs antennes aux reportages issus du projet.