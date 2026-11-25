Route Vuvuni - Seleya : Deux accidents en une journée ! Le second accident a eu lieu à 15 h 32, sur la route de Kafuni en direction de Moroni. Un pick

Route Vuvuni–Seleya : Deux Accidents en une Journée, les Riverains Lancent l'Alerte et Demandent la Mise en Place de Ralentisseurs







Mardi, deux accidents de la circulation se sont produits à quelques kilomètres d'intervalle, sur l'axe qui relie Vuvuni à Seleya et Moroni. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts matériels, eux, sont considérables. Mardi, deux accidents de la circulation se sont produits à quelques kilomètres d'intervalle, sur l'axe qui relie Vuvuni à Seleya et Moroni. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les dégâts matériels, eux, sont considérables.





Le premier accident est survenu à 7 heures, dans le virage entre Ndruwani et Seleya. Un camion est entré en collision avec une Clio, qu'il a coincée contre un mur.





Sous la violence du choc, un poteau électrique est tombé. La gendarmerie s'est rendue sur place pour établir le constat, tandis que la Sonelec est intervenue pour traiter les problèmes liés à la chute du poteau. Malgré la violence de la scène, personne n'a été blessé.





Le second accident a eu lieu à 15 h 32, sur la route de Kafuni en direction de Moroni. Un pick-up est entré en collision avec un camion-citerne. Là encore, pas de blessé, mais beaucoup de dégâts matériels.





Ces deux accidents ne sont pas des faits isolés. Selon les habitants, il ne se passe pratiquement pas une semaine sans un accident de la circulation dans cette zone depuis trois ans. Pour eux, deux accidents le même jour doivent interpeller et inciter à la prise de mesures préventives.





Les riverains de ces localités réclament depuis longtemps l'installation de ralentisseurs, sans succès. La raison qui leur est opposée est que la zone ne répond pas aux critères habituellement retenus, comme la proximité d'une école, d'un marché ou d'une mosquée.





Or, rappellent-ils, ce tronçon présente des risques tout aussi sérieux. On y trouve la station de pompage de Vuvuni, ainsi qu'une station d'essence. Dans un tel environnement, une collision impliquant un camion-citerne ou un véhicule chargé de carburant pourrait avoir des conséquences autrement plus graves qu'un simple accrochage. Les habitants dénoncent aussi la vitesse des automobilistes, qui roulent jusqu'à 80 km/h, de jour comme de nuit, sur une route bordée d'habitations, de virages et d'installations sensibles.





Ils reconnaissent que les autorités réagissent rapidement après chacun de ces incidents. Mais intervenir après l'accident ne suffit plus, estiment-ils. Les critères actuels, pensés pour protéger des lieux fréquentés, ne devraient pas empêcher d'agir là où le danger est démontré par la répétition des accidents et par la présence d'infrastructures à risque.





C'est pourquoi les habitants de ces localités lancent un appel pressant aux autorités compétentes, notamment le ministère en charge des Transports et des Infrastructures routières, les services des Travaux publics, la gendarmerie et les autorités locales, afin qu'elles examinent sans délai la situation de ce tronçon. Ils demandent l'installation de ralentisseurs, d'une signalisation adaptée et de limitations de vitesse effectivement contrôlées. Ils souhaitent également que les critères d'implantation soient réévalués pour tenir compte des zones à risque particulier, comme celles qui abritent des installations sensibles.





Il n'y a pas eu de blessé cette fois-ci, mais les riverains préviennent que la chance ne durera pas éternellement. Ils attendent des autorités qu'elles agissent avant qu'un drame ne contraigne tout le monde à le faire.





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