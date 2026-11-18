Quand le commentaire de Fahmi devient plus gênant que les propos du président. Il a fallu que Fahmi Said Ibrahim prenne la parole pour que le débat s'

Quand le commentaire de Fahmi devient plus gênant que les propos du président





18 novembre (Triple A)







L'interview d'Azali Assoumani sur TV5 Monde, à l'occasion du Sommet de la Francophonie auquel Emmanuel Macron était présent, n'était pas un exercice de communication ordinaire. Le président comorien y a abordé plusieurs sujets sensibles : la succession à la tête de l'OIF, Mayotte, la prochaine présidentielle et le principe de la tournante, mais aussi la situation de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et son éventuelle évacuation sanitaire à l'étranger. L'interview d'Azali Assoumani sur TV5 Monde, à l'occasion du Sommet de la Francophonie auquel Emmanuel Macron était présent, n'était pas un exercice de communication ordinaire. Le président comorien y a abordé plusieurs sujets sensibles : la succession à la tête de l'OIF, Mayotte, la prochaine présidentielle et le principe de la tournante, mais aussi la situation de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et son éventuelle évacuation sanitaire à l'étranger.





Autant de questions qui appelaient une réaction politique. Pourtant, l'opposition, comme une bonne partie de la classe politique, a d'abord brillé par son silence. Pas de confrontation avec les arguments du chef de l'État, ni de contradiction structurée.





Il a fallu que Fahmi Said Ibrahim prenne la parole pour que le débat s'anime et l'opposition s'emballe. L'ancien candidat à la présidentielle a salué certains propos d'Azali, notamment sa réaffirmation du principe de la tournante au profit d'Anjouan et son accord de principe à une évacuation sanitaire de Sambi. Il a également invité l'opposition à se restructurer et à dépasser la seule contestation pour proposer un véritable projet de développement.





On peut contester cette lecture, douter de la sincérité du président ou juger ses déclarations insuffisantes. Mais encore faut-il s'attaquer aux propos eux-mêmes. Or, certains ont préféré ironiser sur la position de Fahmi et s'en prendre à sa personne. Comme si reconnaître un aspect positif dans une déclaration présidentielle équivalait à rallier le pouvoir.





C'est là que le débat devient ridicule et irresponsable.

Si les opposants ne croient pas un mot des déclarations d'Azali, qu'ils le disent et surtout qu'ils le démontrent. Sur la tournante, qu'ils confrontent le président à ses engagements. Sur Sambi, qu'ils interrogent les garanties, les conditions et les délais de l'évacuation annoncée. Sur les autres sujets, qu'ils opposent au chef de l'État leur propre vision politique et diplomatique.





Voilà ce qu'on attend d'une opposition : des arguments, des propositions et la capacité de contredire. Pas des sarcasmes dirigés contre celui qui exprime une opinion.





Une question demeure : pourquoi avoir laissé les déclarations du président sans véritable réponse pour faire ensuite de la réaction de Fahmi le principal sujet de polémique ? Pourquoi commenter un commentaire plutôt que de prendre directement le chef de l'État au mot ?





La politique n'est ni un concours de fidélité à un camp ni une compétition de sarcasmes. Fahmi a exprimé une opinion. Elle peut être discutée, contestée ou rejetée. Mais lui dénier ce droit par l'ironie facile et l'attaque personnelle ne grandit personne.





Un président se confronte à ses paroles, à ses engagements et à ses actes, pas à travers des plaisanteries de mauvais goût dirigées contre ceux qui les commentent. À force de commenter ceux qui commentent, on finit par ne plus interpeller ceux qui gouvernent.





TRIPLE A