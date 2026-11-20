Pénurie de carburant : le dépôt pétrolier de Hoani au cœur des critiques contre le gouvernement Azali. Le gouvernement d’Azali Assoumani avait pourtan

PÉNURIE DE GASOIL AUX COMORES : LE GOUVERNEMENT D’AZALI ACCUSÉ DE LAISSER LES CITERNES DE HOWANI À L’ABANDON







Alors que la population subit quotidiennement les conséquences du manque de carburant, les citernes de la SCH à Howani, à Mohéli, restent toujours sans réparation. Alors que la population subit quotidiennement les conséquences du manque de carburant, les citernes de la SCH à Howani, à Mohéli, restent toujours sans réparation.





Aux Comores, la pénurie de gasoil est devenue une réalité quotidienne. À Moroni, les automobilistes font la queue pendant des heures devant les stations-service. Les taxis sont immobilisés, les camions ne circulent plus normalement et de nombreux travailleurs arrivent en retard à leur lieu de travail. À Mohéli comme à Anjouan, la population connaît les mêmes difficultés.





Pourtant, une solution pourrait se trouver à Howani, sur l’île de Mohéli.





La réparation des citernes de la Société comorienne des hydrocarbures (SCH) permettrait au pays de disposer de capacités de stockage suffisantes, d’améliorer la distribution du carburant et de réduire sa dépendance à l’arrivée de chaque bateau.





Le gouvernement d’Azali Assoumani avait pourtant annoncé, en Conseil des ministres, son intention de procéder à ces réparations. Le ministre de l’Énergie s’était même rendu à Howani, le 9 octobre 2026, afin de constater personnellement l’état des installations et d’échanger avec les responsables concernés. À Mohéli, cette visite avait suscité de l’espoir parmi les habitants, qui pensaient enfin voir les choses avancer.





D’ailleurs, une publication de Mohéli Matin, datée du 8 août 2026, avait déjà attiré l’attention sur la situation de ces citernes, présentées comme bloquées, abandonnées et rouillées au bord de la mer.





Mais depuis, les travaux n’ont toujours pas repris.





Pendant ce temps, à Moroni, les longues files d’attente se poursuivent. À Mohéli, la population continue d’attendre une solution.





UNE NOUVELLE AUGMENTATION DU PRIX DU CARBURANT





Comme si la pénurie ne suffisait pas, le gouvernement a annoncé, le 18 novembre, une augmentation de 75 francs du prix du carburant. Cette décision serait le résultat d’un accord conclu entre le gouvernement et le syndicat Wousoukani wa Masiwa.





Chema, l’un des porte-parole du syndicat, l’a affirmé : le prix du transport en taxi devrait automatiquement augmenter. Une conséquence logique, selon lui, puisque lorsque le prix du carburant augmente, celui du transport suit également.





LA POPULATION ACCUSE LE GOUVERNEMENT





Nous avons interrogé plusieurs personnes sur cette situation. Certaines accusent directement le gouvernement de laisser perdurer la crise du carburant et estiment que cette situation fait souffrir volontairement la population.





Chabani Mbae affirme, de son côté, qu’il y a du carburant aux Hydrocarbures, à la SCH. Selon lui, le gouvernement aurait toujours organisé le problème du carburant.





Une question se pose alors : pourquoi les citernes de Howani ne sont-elles toujours pas réparées, alors qu’elles pourraient contribuer à améliorer les capacités de stockage du pays ?





En attendant des réponses et des actes concrets, la population continue de subir les conséquences de cette crise.





Journaliste Irdjo