Société : la maison d’une citoyenne chrétienne détruite à Bangoma après de vives tensions autour d’une mosquée







Un grave incident s’est produit ce vendredi 20 novembre 2026 dans la localité de Bangoma. À la sortie de la grande prière du vendredi, un groupe de jeunes a détruit l’habitation de Rafida, une ressortissante comorienne de confession chrétienne, accusée par une partie du voisinage de perturber les offices religieux par des nuisances sonores.





Fomboni – La tension est montée d’un cran ce vendredi à Bangoma. Selon des informations rapportées par Riwad de Mohéli Matin, l’habitation d’une citoyenne comorienne prénommée Rafida a été prise pour cible et détruite par un groupe de jeunes de la localité, juste après la grande prière hebdomadaire du vendredi 20 novembre 2026.



Un différend autour de nuisances sonores près de la mosquée





D’après plusieurs témoignages recueillis sur place, cet acte de vandalisme ferait suite à un conflit de voisinage lié à la pratique religieuse. Résidant à proximité immédiate d’une mosquée de Bangoma, Rafida — qui est de confession chrétienne — se voyait reprocher par ces jeunes de perturber les heures de prière par la diffusion de musiques et d’autres nuisances sonores.





Face aux reproches qui lui étaient adressés, l’intéressée aurait rétorqué que chacun dispose du droit de pratiquer librement sa religion, une réponse qui aurait exacerbé les tensions jusqu’à provoquer la destruction de son domicile et son rejet de la localité, où elle est désormais déclarée persona non grata.





Une situation sous haute vigilance





Sollicitée par la rédaction afin de recueillir sa version des faits et sa réaction à la suite de cet incident, Rafida n’a pas pu être jointe dans l’immédiat. Cet épisode soulève de vives interrogations quant au respect de l’ordre public, de la propriété privée et de la liberté de conscience aux Comores, alors que les autorités locales et les forces de sécurité sont attendues pour ramener le calme et faire la lumière sur les responsabilités dans cette affaire.