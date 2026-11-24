Éducation et patrimoine : le lycée Saïd Mohamed Cheikh de Moroni inaugure ses nouveaux locaux et célèbre ses 60 ans ce mercredi 25 novembre. Depuis so

Éducation et patrimoine : le lycée Saïd Mohamed Cheikh de Moroni inaugure ses nouveaux locaux et célèbre ses 60 ans ce mercredi 25 novembre







C’est un rendez-vous historique pour l’école comorienne. Placé sous le haut patronage du président Azali Assoumani, le mythique lycée Saïd Mohamed Cheikh de Moroni sera officiellement inauguré ce mercredi 25 novembre 2026 à l’occasion de son 60e anniversaire. Une double célébration portée par le ministère de l’Éducation nationale et l’Ambassade de France, à laquelle l'ensemble des Comoriennes et des Comoriens est convié. C’est un rendez-vous historique pour l’école comorienne. Placé sous le haut patronage du président Azali Assoumani, le mythique lycée Saïd Mohamed Cheikh de Moroni sera officiellement inauguré ce mercredi 25 novembre 2026 à l’occasion de son 60e anniversaire. Une double célébration portée par le ministère de l’Éducation nationale et l’Ambassade de France, à laquelle l'ensemble des Comoriennes et des Comoriens est convié.





MORONI – Six décennies de savoir, de mémoire et d’excellence s’apprêtent à être célébrées au cœur de la capitale. Ce mercredi 25 novembre 2026, de 14h30 à 18h00, le lycée Saïd Mohamed Cheikh de Moroni accueillera une cérémonie officielle d’envergure marquant à la fois l’inauguration de l’établissement réhabilité et la célébration de ses 60 années d’existence.





Un haut lieu de mémoire et d'excellence nationale

Depuis soixante ans, le lycée Saïd Mohamed Cheikh incarne bien plus qu’un simple établissement scolaire. Véritable creuset de l'élite intellectuelle et citoyenne de l'archipel, il demeure un haut lieu de transmission ayant formé des générations entières de femmes et d’hommes qui ont contribué à bâtir les Comores d’aujourd’hui. À travers un message d’invitation solennel, les organisateurs convient l'ensemble de la population à vivre cette double célébration « dans un esprit de fierté, de reconnaissance et d’attachement à l’école comorienne ».





Le fruit d'une coopération éducative exemplaire

Placée sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, cette cérémonie est organisée par le ministère de l’Éducation nationale, en partenariat étroit avec l’Ambassade de France aux Comores.





Cette réhabilitation d’envergure illustre la solidité du partenariat franco-comorien dans le secteur éducatif, saluée par les acteurs du monde scolaire qui remercient chaleureusement le chef de l’État, le ministère de l’Éducation nationale ainsi que la France et ses institutions pour leur soutien indéfectible en faveur de la jeunesse et du développement des Comores.