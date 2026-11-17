La francophonie, un espace stratégique de dialogue, de paix et de coopération internationale. Pour l’Union des Comores, cette organisation représente.

La francophonie, un espace stratégique de dialogue, de paix et de coopération internationale







Le 20ᵉ Sommet de la Francophonie, organisé à Phnom Penh au Cambodge, rappelle toute l’importance de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dans les relations internationales. Le 20ᵉ Sommet de la Francophonie, organisé à Phnom Penh au Cambodge, rappelle toute l’importance de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dans les relations internationales.





Au-delà du partage de la langue française, la Francophonie constitue un véritable instrument diplomatique et politique permettant aux États de dialoguer, de défendre leurs intérêts, de rapprocher leurs positions et de construire des partenariats autour de valeurs communes.





Les difficultés rencontrées lors du processus de désignation du prochain Secrétaire général démontrent que, malgré les divergences entre États membres, le dialogue et le compromis doivent toujours prévaloir sur les divisions. Le report de l’élection à 2027 traduit la volonté de préserver la continuité et l’unité de l’organisation.





Nous estimons que l’OIF doit continuer à jouer pleinement son rôle dans la prévention des conflits, la défense de la paix, le renforcement de la démocratie, la promotion de la diversité culturelle et le développement économique. Elle doit également donner davantage de place aux pays africains et aux États insulaires dans les grandes décisions internationales.





Pour l’Union des Comores, cette organisation représente une opportunité diplomatique majeure. Notre pays doit pouvoir s’appuyer sur cet espace multilatéral pour faire entendre sa voix, défendre ses priorités nationales, attirer des partenariats et renforcer sa coopération avec les pays francophones.





À cet égard, la participation de Son Excellence Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, à ce sommet témoigne de l’engagement des Comores dans les grandes concertations internationales. Le thème consacré à la paix, à la prospérité partagée et à la stabilité durable rejoint des enjeux essentiels pour notre pays et pour l’ensemble du continent africain.





Le mouvement RDDC considère que la Francophonie doit être une organisation forte, indépendante, solidaire et équitable, dans laquelle chaque État, quelle que soit sa dimension géographique ou économique, dispose d’une voix et d’une place respectées.





Notre conviction est claire : la Francophonie ne doit pas être simplement une communauté de langue, mais une véritable communauté de destin, capable de transformer le dialogue diplomatique en opportunités concrètes pour les peuples.





C’est dans cet esprit que nous encourageons le renforcement de cette institution et souhaitons qu’elle demeure un instrument de paix, de solidarité, de coopération et de développement au service de toutes les nations membres.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Cadre et militant du CRC

Paris, le 17 Nov. 2026