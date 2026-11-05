Justice pour Naïcha : L'un des bandits est décédé et l'autre se trouve à l'hôpital El-Maarouf

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0 0 05 novembre 2026 2026-11-05T11:44:00+01:00 Modifier ce post

Justice pour Naïcha : L'un est déjà mort et l'autre se trouve actuellement à l'hôpital El-Maarouf. Je le dis avec une colère immense : nous ne pouvons

JUSTICE POUR NAÏCHA !


Justice pour Naïcha : L'un des bandits est décédé et l'autre se trouve à l'hôpital El-Maarouf

Si j'étais à la place du procureur général, Monsieur Hamada Hamidou, je parlerais sans détour : nous sommes face à des individus dont la barbarie dépasse l'entendement. Ce sont des bandits qui ont franchi toutes les limites de l'inhumanité. L'un est déjà mort. L'autre, reconnu comme l'auteur principal et déjà jugé, se trouve actuellement à l'hôpital El-Maarouf.

Mais dites-moi, qu'avait donc fait notre sœur Naïcha pour mériter une mort aussi atroce ? La tuer ne suffisait-il pas ? Fallait-il encore incendier son corps ? Quelle cruauté ! Quelle honte pour notre société !

Je le dis avec une colère immense : nous ne pouvons pas accepter que de tels actes restent sans conséquences. Celui qui a participé à cette barbarie doit répondre de ses actes jusqu'au bout. Son état médical relève des médecins, mais sa responsabilité relève de la justice. Monsieur le procureur général, nous ne voulons ni faiblesse, ni arrangements, ni complaisance. Nous voulons une justice ferme, exemplaire et sans favoritisme.

Naïcha avait le droit de vivre. Elle avait le droit à la dignité. On lui a arraché ces droits de la manière la plus atroce. Notre douleur ne sera jamais réparée par des mots, mais l'impunité serait une seconde blessure infligée à sa mémoire.

JUSTICE POUR NAÏCHA !

ISMAEL De Charif

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