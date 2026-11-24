CAN 2025 : coup de théâtre devant le TAS, le Sénégal récupère officiellement son titre de champion d’Afrique au détriment du Maroc ! Après d...

CAN 2025 : coup de théâtre devant le TAS, le Sénégal récupère officiellement son titre de champion d’Afrique au détriment du Maroc !







Après dix mois de bataille juridique, le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne a donné raison au Sénégal ce mardi 24 novembre 2026, annulant le sacre sur tapis vert accordé au Maroc en mars dernier. Après dix mois de bataille juridique, le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne a donné raison au Sénégal ce mardi 24 novembre 2026, annulant le sacre sur tapis vert accordé au Maroc en mars dernier.









MORONI / LAUSANNE – Les trois juges du TAS ont tranché à l'unanimité en faveur de la Fédération sénégalaise de football, redonnant aux Lions de la Teranga leur deuxième titre continental et déchu le pays hôte.





Retour sur un scénario rocambolesque

La finale du 18 janvier 2026 à Rabat avait été marquée par un penalty litigieux pour le Maroc dans le temps additionnel, une brève interruption du match par les Sénégalais et un but décisif de Pape Gueye en prolongation pour sceller la victoire des siens (1-0 a.p.).





Le revirement de la CAF annulé par Lausanne

En mars, la CAF avait sanctionné le Sénégal par un forfait (3-0) pour abandon temporaire de terrain. En annulant cette décision, le TAS rétablit l'issue du terrain, malgré de possibles contestations ultérieures du côté marocain devant le Tribunal fédéral suisse.







