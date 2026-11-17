Fonction publique : le versement des salaires d'octobre accueilli avec soulagement mais prudence. À l'annonce de la disponibilité des fonds, les réact

Fonction publique : le versement des salaires d'octobre accueilli avec soulagement mais prudence







C’est une bouffée d’oxygène attendue de pied ferme par les agents de l'État. D’après la journaliste Faiza Soulé Youssouf, les salaires du mois d'octobre ont finalement été virés. Si l'émotion et le soulagement dominent chez de nombreux fonctionnaires, la vigilance reste de mise pour le paiement du mois de novembre. C’est une bouffée d’oxygène attendue de pied ferme par les agents de l'État. D’après la journaliste Faiza Soulé Youssouf, les salaires du mois d'octobre ont finalement été virés. Si l'émotion et le soulagement dominent chez de nombreux fonctionnaires, la vigilance reste de mise pour le paiement du mois de novembre.





MORONI – Le dénouement était espéré par des milliers de foyers à travers l’archipel. Selon les informations partagées par la journaliste Faiza Soulé Youssouf, le paiement des salaires du mois d'octobre des fonctionnaires comoriens est désormais effectif. Ce versement met un terme à une période d’attente particulièrement éprouvante pour les agents de la fonction publique, confrontés à la cherté de la vie et aux charges quotidiennes.





Entre larmes de joie et incrédulité

À l'annonce de la disponibilité des fonds, les réactions ne se sont pas fait attendre dans les administrations comme devant les guichets bancaires. Comme le rapporte Faiza Soulé Youssouf, l'émotion était palpable chez plusieurs agents, certains n'ayant pas pu retenir leurs larmes de joie, tandis que d'autres peinaient tout simplement à y croire après l'incertitude des derniers jours.



La crainte d'un effet domino sur le mois de novembre

Toutefois, derrière l'euphorie légitime du moment, une certaine prudence s'exprime déjà dans les rangs des travailleurs. Plusieurs fonctionnaires tiennent en effet à adresser une mise en garde aux autorités financières : ce déblocage ne doit pas entraîner un décalage en chaîne pour la suite du calendrier. « Il ne faut pas que le paiement du mois de novembre ait lieu fin décembre », préviennent-ils, appelant le ministère des Finances et le Trésor public à maintenir un rythme régulier afin d'éviter une nouvelle crise de trésorerie pour les ménages à l'approche de la fin d'année.