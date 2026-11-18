Faire la différence entre analyser un discours et soutenir un camp politique. Pourquoi réclamer une transition alors que le président vient de rappele

Faire la différence entre analyser un discours et soutenir un camp politique







À 𝗰𝗲𝘂𝘅 𝗾𝘂𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝗠𝗮î𝘁𝗿𝗲 𝗙𝗮𝗵𝗺𝗶 𝗦𝗮𝗶𝗱 𝗜𝗯𝗿𝗮𝗵𝗶𝗺 𝘀𝗲𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗱é𝘀𝗼𝗿𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽 𝗱𝘂 𝗽𝗿é𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗔𝘇𝗮𝗹𝗶 𝗔𝘀𝘀𝗼𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗲 𝗾𝘂'𝗶𝗹 𝗮 𝗮𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀é 𝘀𝗼𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝘂𝗿 𝗧𝗩𝟱 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗲, 𝗷𝗲 𝘃𝗼𝘂𝗱𝗿𝗮𝗶𝘀 𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗾𝘂𝗲𝘀 é𝗰𝗹𝗮𝗶𝗿𝗰𝗶𝘀𝘀𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀. À 𝗰𝗲𝘂𝘅 𝗾𝘂𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝗠𝗮î𝘁𝗿𝗲 𝗙𝗮𝗵𝗺𝗶 𝗦𝗮𝗶𝗱 𝗜𝗯𝗿𝗮𝗵𝗶𝗺 𝘀𝗲𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗱é𝘀𝗼𝗿𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽 𝗱𝘂 𝗽𝗿é𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗔𝘇𝗮𝗹𝗶 𝗔𝘀𝘀𝗼𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗲 𝗾𝘂'𝗶𝗹 𝗮 𝗮𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀é 𝘀𝗼𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝘂𝗿 𝗧𝗩𝟱 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗲, 𝗷𝗲 𝘃𝗼𝘂𝗱𝗿𝗮𝗶𝘀 𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗾𝘂𝗲𝘀 é𝗰𝗹𝗮𝗶𝗿𝗰𝗶𝘀𝘀𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀.





Il faut d'abord comprendre une chose : pour saisir le sens d'un discours, il faut aller au-delà des mots et s'intéresser au fond du message.





Premièrement, Maître Fahmi Said Ibrahim a tenu à souligner un élément important de l'intervention du président : la confirmation qu'il n'y aurait pas de modification de la Constitution et que, conformément au calendrier politique évoqué, l'échéance de 2029 reviendrait à l'île autonome de Ndzuwani. Il a considéré cette déclaration comme un point important, notamment parce que le président a précisé que son fils n'était pas originaire de cette île. Autrement dit, il s'agit d'une déclaration qui mérite d'être retenue et dont il faudra, le moment venu, exiger le respect.





Deuxièmement, il a interpellé particulièrement une partie de l'opposition de Ngazidja sur la question de la transition. Pourquoi réclamer une transition alors que le président vient de rappeler publiquement l'échéance électorale de 2029 ? Une transition intervient généralement lorsqu'un cadre institutionnel normal ne permet plus d'assurer la continuité politique. Dès lors, pourquoi ne pas défendre plutôt le respect du calendrier électoral annoncé ?





Troisièmement, Maître Fahmi est revenu sur le cas de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Il a rappelé que le président Azali avait reconnu avoir reçu une lettre de celui-ci et avoir accepté de lui accorder une possibilité de partir à l'étranger pour se faire soigner. Ce rappel n'est pas anodin : il remet sur la table un engagement que le chef de l'État a lui-même évoqué devant les médias.





Enfin, il a adressé un message particulier aux leaders politiques de Ndzuwani. Plutôt que de rester uniquement dans les rassemblements et les espaces publics, pourquoi ne pas investir davantage les médias pour expliquer aux Comoriens leurs propositions et leurs visions pour le développement du pays ?





Son appel est également celui d'une autre manière de faire de la politique : voter pour des idées, des projets et des programmes, plutôt que pour des individus ou des appartenances partisanes. Les candidats doivent pouvoir présenter ce qu'ils comptent réellement faire pour convaincre les électeurs.





Il ne suffit donc pas d'entendre Maître Fahmi rappeler certains éléments du discours présidentiel pour conclure qu'il soutient Azali Assoumani. On peut analyser les déclarations d'un président, relever leurs implications politiques, rappeler ses engagements et, surtout, demander qu'ils soient respectés sans pour autant appartenir à son camp.





Au fond, son analyse peut aussi se comprendre comme un rappel adressé au chef de l'État : vous avez pris des engagements devant les médias, vous avez annoncé une échéance politique, il faudra maintenant les respecter.





Ali Abdallah Kassim

Photo: ORTC