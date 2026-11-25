Évacuation sanitaire de Sambi : Le Dr Salim appelle Azali à écouter « les vrais médecins » ! Le dossier de l’évacuation sanitaire de l’ancien présiden

Évacuation sanitaire d’Ahmed Abdallah Sambi : face au blocage politique, le Dr Salim appelle Azali Assoumani à écouter « les vrais médecins »







Alors que le transfert médical de l’ancien chef de l’État aux Émirats arabes unis se heurte au refus de l’intéressé face aux restrictions politiques qui lui sont imposées, le Dr Salim tire la sonnette d’alarme. Rappelant la gravité de la pathologie cardiaque dont souffre Ahmed Abdallah Sambi, le praticien exhorte le président Azali Assoumani à écarter les calculs politiques pour traiter ce dossier comme une urgence vitale. Alors que le transfert médical de l’ancien chef de l’État aux Émirats arabes unis se heurte au refus de l’intéressé face aux restrictions politiques qui lui sont imposées, le Dr Salim tire la sonnette d’alarme. Rappelant la gravité de la pathologie cardiaque dont souffre Ahmed Abdallah Sambi, le praticien exhorte le président Azali Assoumani à écarter les calculs politiques pour traiter ce dossier comme une urgence vitale.





MORONI – Le dossier de l’évacuation sanitaire de l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi est-il en train de s'enliser sur le terrain politique au détriment de l'urgence médicale ? Quelques jours après l’annonce par le chef de l’État Azali Assoumani, sur l’antenne de TV5MONDE, du lancement des préparatifs pour ce transfert à l’étranger, les modalités concrètes de cette évacuation cristallisent désormais de vives tensions.





Des conditions politiques jugées inacceptables par l’ancien président

Selon les informations qui entourent ces négociations, l'ancien chef de l’État a opposé un refus catégorique à son transfert médical vers les Émirats arabes unis en raison des contreparties politiques exigées par les autorités : le retrait de son passeport à l’arrivée ainsi qu’une interdiction stricte de toute prise de parole publique ou politique durant son séjour médical.





L’alerte médicale du Dr Salim face à l’urgence cardiaque

Face à ce blocage, le Dr Salim est monté au créneau pour replacer le débat sur le seul terrain médical et humanitaire. Le praticien rappelle avec gravité que le cœur d’Ahmed Abdallah Sambi est sérieusement atteint et que son état de santé nécessite de toute urgence des examens approfondis et des soins spécialisés qu'il est techniquement impossible de réaliser sur le territoire comorien.





S’adressant directement au président Azali Assoumani, le Dr Salim l’exhorte à « écarter ses conseillers politiques » de ce dossier sensible et à laisser de « vrais médecins spécialistes » prendre en main cette urgence médicale avant qu'il ne soit trop tard. Un appel pressant à faire primer le devoir d'humanité et le serment médical sur les considérations partisanes.