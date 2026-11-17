Éliminatoires CAN 2027 : les Cœlacanthes s’imposent à Brazzaville (0-1) et font un pas de géant vers la qualification. Dès la première période, les C

Éliminatoires CAN 2027 : les Cœlacanthes s’imposent à Brazzaville (0-1) et font un pas de géant vers la qualification







Quatre jours après le match nul concédé à Malouzini (0-0), l’équipe nationale des Comores a frappé un grand coup ce mardi soir au stade Alphonse-Massamba-Débat. Solides et réalistes, les hommes d'Hubert Velud ont dominé les Diables Rouges du Congo (0-1), confortant ainsi leur deuxième place dans le groupe G. Quatre jours après le match nul concédé à Malouzini (0-0), l’équipe nationale des Comores a frappé un grand coup ce mardi soir au stade Alphonse-Massamba-Débat. Solides et réalistes, les hommes d'Hubert Velud ont dominé les Diables Rouges du Congo (0-1), confortant ainsi leur deuxième place dans le groupe G.





BRAZZAVILLE – Mission accomplie pour les Cœlacanthes ! Dos au mur après avoir partagé les points à domicile vendredi dernier face à ce même adversaire, les coéquipiers de Youssouf M'Changama ont su trouver les ressources nécessaires à l’extérieur pour décrocher un succès capital dans la course à la Coupe d'Afrique des Nations 2027.





Une entame décisive et une défense de fer

Dès la première période, les Comoriens ont su faire preuve de réalisme en ouvrant le score, prenant de court la sélection congolaise dirigée par Claude Le Roy. Portés par une organisation tactique rigoureuse et une solidarité sans faille en seconde mi-temps, les Cœlacanthes ont ensuite repoussé les assauts des Diables Rouges pour préserver ce court mais précieux avantage jusqu’au coup de sifflet final.





Une excellente opération comptable dans le groupe G

Avec cette victoire à l’extérieur, les Comores portent leur total à 6 points après quatre journées et s’installent confortablement à la deuxième place du groupe G, juste derrière le Cameroun. À l’inverse, le Congo-Brazzaville, bloqué en dernière position avec un seul point, voit ses espoirs de qualification s’envoler.





Les Cœlacanthes ont désormais toutes les cartes en main avant les deux dernières journées des éliminatoires pour valider leur ticket pour la phase finale de la CAN 2027