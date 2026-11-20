Diplomatie et sécurité maritime : les Comores et les États-Unis renforcent leur coopération portuaire et stratégique. La coopération bilatérale entre.

Diplomatie et sécurité maritime : les Comores et les États-Unis renforcent leur coopération portuaire et stratégique







Le ministre comorien des Affaires étrangères, Mbae Mohamed, a reçu une délégation de la Garde côtière américaine (U.S. Coast Guard) conduite par le Lieutenant Commander Crystal Wilson. Au menu des échanges : la mise aux normes des ports comoriens, la sécurisation du canal du Mozambique et le renforcement des représentations diplomatiques entre Moroni et Washington.





MORONI – La coopération bilatérale entre l'Union des Comores et les États-Unis franchit une nouvelle étape sur le front stratégique de la sécurité maritime. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mbae Mohamed, a accordé une audience à une délégation américaine menée par le Lieutenant Commander Crystal Wilson, de l'U.S. Coast Guard, dans le cadre d'une mission consacrée au renforcement de la sûreté portuaire dans l'archipel.



Mise aux normes ISPS et modernisation des infrastructures portuaires





Au cœur de cette rencontre figuraient l'évaluation technique des installations portuaires comoriennes et leur mise en conformité avec les standards internationaux exigés par le Code ISPS (Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires).

Pour atteindre ces objectifs, les deux parties ont discuté des leviers de renforcement des capacités nationales, notamment à travers des programmes de formation spécialisée, un appui en expertise technique ainsi que la modernisation des équipements de surveillance maritime.





Les enjeux stratégiques du canal du Mozambique et l'axe diplomatique





Élargissant la perspective aux défis régionaux, le chef de la diplomatie comorienne a mis l'accent sur les enjeux sécuritaires majeurs dans l'océan Indien et le canal du Mozambique, soulignant la nécessité d'un accompagnement accru des États-Unis pour faire face aux menaces maritimes.





Enfin, l'audience a permis d'aborder le volet institutionnel des relations bilatérales : les discussions ont porté sur le renforcement de la présence diplomatique américaine à Moroni, ainsi que sur la volonté affirmée des autorités comoriennes de consolider leur représentation diplomatique à Washington. Cette rencontre témoigne d'une ambition partagée d'insuffler une nouvelle dynamique au partenariat américano-comorien au service de la stabilité régionale.