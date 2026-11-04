Coopération sécuritaire : une délégation du Sultanat d'Oman en visite aux Comores. À leur arrivée, la délégation a été accueillie chaleureusement par.

COOPÉRATION SÉCURITAIRE : UNE DÉLÉGATION DU SULTANAT D'OMAN EN VISITE OFFICIELLE AUX COMORES







Une importante délégation du Sultanat d'Oman est arrivée à Moroni cet après-midi du mercredi 04 novembre 2026, pour un déplacement officiel de travail avec le Gouvernement comorien, à travers le Ministère de l'Intérieur et la Police Nationale. Une importante délégation du Sultanat d'Oman est arrivée à Moroni cet après-midi du mercredi 04 novembre 2026, pour un déplacement officiel de travail avec le Gouvernement comorien, à travers le Ministère de l'Intérieur et la Police Nationale.





La délégation omanaise est conduite par le Général Djamal Ben Habib Al Quraichi, Directeur Général de la Police Judiciaire et Chef du Bureau Central National INTERPOL de Mascate.





À leur arrivée, la délégation a été accueillie chaleureusement par le Directeur Général Adjoint de la Police Nationale, le Commissaire Mohamed Achikali, et le Colonel Ahmed Abdallah Cheikh, Conseiller à la Sécurité du Ministre de l'Intérieur, son excellence Mohamed Ahmed Assoumani.





Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire et policière entre l'Union des Comores et le Sultanat d'Oman, notamment en matière d'échange d'expériences, de lutte contre la criminalité transnationale et de renforcement de la collaboration.





Plus d'informations sur la mission et le programme des rencontres seront communiquées dans les prochaines heures.





Service de communication, ministère de l'intérieur