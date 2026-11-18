Classement FIFA : les Comores (105es) passent devant Madagascar (109e) et deviennent la première nation de l’océan Indien. C’est une nouvelle consécra

Classement FIFA : les Comores (105es) passent devant Madagascar (109e) et deviennent la première nation de l’océan Indien







Portés par leur précieuse victoire obtenue à Brazzaville face aux Diables Rouges du Congo (0-1), les Cœlacanthes récoltent immédiatement les fruits de leur régularité sur la scène continentale. Dans la mise à jour du classement mondial de la FIFA publiée ce mercredi 18 novembre, l'équipe nationale des Comores se hisse à la 105e position, doublant Madagascar (109e) pour s’installer au sommet de la zone océan Indien. Portés par leur précieuse victoire obtenue à Brazzaville face aux Diables Rouges du Congo (0-1), les Cœlacanthes récoltent immédiatement les fruits de leur régularité sur la scène continentale. Dans la mise à jour du classement mondial de la FIFA publiée ce mercredi 18 novembre, l'équipe nationale des Comores se hisse à la 105e position, doublant Madagascar (109e) pour s’installer au sommet de la zone océan Indien.





MORONI – C’est une nouvelle consécration pour le football comorien. Alors que l'archipel savoure encore le succès capital décroché mardi soir au stade Alphonse-Massamba-Débat dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, la Fédération internationale de football association (FIFA) a confirmé la belle dynamique des hommes d’Hubert Velud dans son classement mensuel.





Le trône de l’océan Indien reconquis face aux Barea

Dans cette nouvelle hiérarchie mondiale, les Comores grimpent à la 105e place mondiale, devançant désormais de quatre rangs leurs voisins des Barea de Madagascar, classés à la 109e position. Ce chassé-croisé permet aux Cœlacanthes de reprendre symboliquement la couronne de première nation de football de l’océan Indien.





Sur le plan continental, l’archipel conforte également son statut au sein de la Confédération africaine de football (CAF), se rapprochant un peu plus de son record historique établi à la 103e place mondiale en novembre 2024.





L’effet direct des éliminatoires de la CAN 2027

Ce bond au classement s'explique directement par les performances solides enregistrées durant cette fenêtre internationale de novembre. Après avoir tenu le Congo en échec à Moroni (0-0), la victoire acquise à l'extérieur à Brazzaville (0-1) a rapporté des points précieux dans le calcul de l'indice FIFA. Une dynamique positive qui place les Cœlacanthes dans des conditions idéales avant d'aborder le sprint final des qualifications pour la CAN 2027.