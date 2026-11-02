Aux Comores, un professeur d’école privée ne devrait pas être payé moins de 5.000 francs par heure. Être un enseignant, ce n’est pas seulement dispens

Un professeur d’école privée aux Comores ne devrait pas être payé moins de 5.000 francs par heure, quelle que soit la discipline enseignée







Les écoles privées s’enrichissent et les professeurs s’appauvrissent. Avec des écolages plus élevés de 25.000 francs par mois par élève, les professeurs restent toujours payés 2.500 francs par heure. Les écoles privées s’enrichissent et les professeurs s’appauvrissent. Avec des écolages plus élevés de 25.000 francs par mois par élève, les professeurs restent toujours payés 2.500 francs par heure.





Un professeur qui a quatre enfants dans une école privée ne touche même pas 500 francs de son salaire puisque tout est prélevé par l’établissement, vu qu’il a quatre enfants dans l’établissement.





Beaucoup de professeurs n’ont pas eu la chance d’enseigner dans le public. Ils sont seulement dans le privé et ils n’arrivent pas à s’en sortir dans la vie avec les salaires minables des écoles privées.





Être un enseignant, ce n’est pas seulement dispenser un cours en classe. Il faut faire une préparation, évaluer les élèves, surveiller lors des contrôles et examens, corriger des centaines de copies et participer au conseil de classes et des parents. Et tout cela pour être payé 2.500 francs l’heure dans une école privée ? Non mais sérieusement!





Chaque année, on voit les écoles privées augmenter le nombre de leurs bâtiments et des classes. Les responsables des écoles privées s’enrichissent. Plus de 35 élèves dans chaque classe. Ils font de gros chiffres d’affaires chaque année. Par contre, le professeur, lui, porte les mêmes vêtements et le même sac depuis des années avec des conditions familiales précaires. Voilà pourquoi beaucoup ne veulent pas exercer le métier d’enseignement. Il est fort possible que dans 10 ans, nous allons observer une forte pénurie de professeurs, des professeurs qualifiés, je parle.





A partir de l’année prochaine, les professeurs des écoles privées doivent réclamer ceci à haute voix sans peur. Si une école privée n’est pas en capacité de payer 5.000 francs l’heure, elle sera fermée.

Nous sommes reconnaissants et remercions le gouvernement et le ministère de l’Éducation pour l’amélioration des conditions dans les écoles publiques, surtout avec l’augmentation des salaires des professeurs publics.





Nous remercions aussi les efforts de l’ambassade de France aux Comores avec les réhabilitations des écoles publiques dans notre pays. Maintenant, on attend que les écoles privées fassent leur part pour améliorer les choses, surtout à la hausse des salaires.





Concernant le nouveau arrêté du ministère de l’Éducation nationale qui décide de prendre cinq jours de vacances scolaires chaque mois, personnellement, je ne vois pas d’inconvénient, mais il ne faut pas qu’on prenne aussi des vacances de semaines après les examens trimestriels. Il faut continuer qu'avec les 5 jours chaque mois jusqu’à la fin de l’année, les grandes vacances.





Les écoles privées sont les premières heureuses et bénéficiaires de ces vacances parce qu’elles ne vont pas payer les professeurs. Mais nous, les parents d’élèves, payons le même montant de frais scolaires mensuels, il n’y a pas de réduction pour ces 5 jours de vacances.





Est-ce qu’on finira le programme scolaire avec ces petites vacances mensuelles fréquentes ? Ce sont les élèves qui perdent alors.





Antuf Soule Mhoudine