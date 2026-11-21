Au salon de Paris, la diaspora comorienne ne devrait laisser aucune voix au vestiaire





Douglas Vandergraph







Quand une diaspora se réunit pour parler de l’avenir d’un pays, on pense d’abord aux compétences, aux investissements, aux associations et aux projets. Ces sujets sont indispensables. Mais il manque parfois une question simple : qui aura réellement la parole lorsque les présentations seront terminées ? Une rencontre peut réunir les responsables les plus compétents et oublier malgré elle ceux dont les décisions toucheront le quotidien. Pour les Comores, cette question est trop importante pour rester à la porte d’un salon. Quand une diaspora se réunit pour parler de l’avenir d’un pays, on pense d’abord aux compétences, aux investissements, aux associations et aux projets. Ces sujets sont indispensables. Mais il manque parfois une question simple : qui aura réellement la parole lorsque les présentations seront terminées ? Une rencontre peut réunir les responsables les plus compétents et oublier malgré elle ceux dont les décisions toucheront le quotidien. Pour les Comores, cette question est trop importante pour rester à la porte d’un salon.





La Gazette des Comores a annoncé que la première édition du Salon des diasporas africaines devait se tenir à Paris les 4 et 5 décembre 2026. Le Commissariat chargé de la Diaspora a évoqué une préparation collective associant institutions, acteurs économiques, partenaires et associations. Les objectifs présentés comprennent la valorisation des initiatives de compatriotes vivant à l’étranger, le transfert de compétences et la création de partenariats durables. Il serait injuste de réduire cet effort à une cérémonie. Le travail de préparation existe, et il mérite d’être accueilli avec sérieux.





Pourtant, une délégation bien représentée ne signifie pas automatiquement qu’un pays entier a pu se faire entendre. La mère qui élève ses enfants dans une île et dépend d’une aide familiale venue de France ne possède pas nécessairement le vocabulaire d’un projet d’investissement. Le jeune qui cherche un premier travail n’a pas toujours de carte professionnelle à présenter. La personne âgée qui espère un accès plus simple aux soins ne figurera peut-être sur aucune affiche de l’événement. Et le Comorien établi à Marseille ou à Paris, qui envoie ce qu’il peut quand il le peut, n’est pas moins concerné que celui qui dirige une entreprise prospère.





Le défi n’est donc pas de choisir entre les entrepreneurs et les familles, entre les diplômés et ceux qui n’ont pas pu achever leurs études, ou entre la diaspora et les habitants des îles. Le défi est d’organiser une conversation où leur expérience peut se rejoindre. Un projet de formation doit pouvoir répondre à la personne qui demande comment payer le transport pour y participer. Une initiative de santé doit pouvoir entendre celui qui n’a pas les moyens d’attendre toute une journée. Un dispositif destiné aux jeunes doit accueillir la question de ceux qui n’ont ni relation influente ni ordinateur à domicile.





On parle souvent de « mobilisation » de la diaspora. Le mot est utile, mais il peut devenir trop confortable. Mobiliser ne consiste pas seulement à demander aux personnes de contribuer. C’est aussi leur permettre de dire ce qui ne fonctionne pas, même lorsque cette vérité dérange. Un membre de la diaspora qui explique pourquoi un projet ancien a échoué apporte parfois une contribution aussi précieuse que celui qui annonce un financement. Une association de quartier qui connaît les obstacles administratifs peut épargner de nombreuses erreurs aux responsables d’un programme. L’écoute n’est pas un ralentissement du développement ; elle empêche le développement de perdre son destinataire.





Les Comores possèdent des liens humains qui traversent les frontières et les générations. Ces liens prennent des formes différentes : un soutien envoyé à la famille, un conseil donné à un élève, une compétence partagée avec un établissement, une initiative culturelle ou un projet collectif. Ils ne doivent pas devenir une obligation morale sans fin imposée à ceux qui vivent à l’étranger. Aimer son pays ne signifie pas disposer de ressources illimitées. Certains compatriotes de la diaspora sont eux-mêmes confrontés au coût du logement, à l’instabilité de l’emploi ou aux difficultés de leurs enfants. Ils méritent le respect, non une nouvelle culpabilité.





C’est ici que la foi peut rappeler une règle humaine précieuse. Dans l’Évangile selon Luc, Jésus raconte l’histoire du Samaritain qui s’arrête auprès d’un homme blessé, alors que d’autres passent leur chemin. Le récit n’est pas une invitation à tenir un beau discours sur l’entraide. Il demande de regarder une personne concrète et de répondre à son besoin réel. Cette leçon chrétienne peut être entendue avec respect au sein d’une société comorienne où vivent d’autres traditions religieuses, notamment musulmanes. Une solidarité digne ne commence pas par demander à l’autre de nous ressembler. Elle commence par reconnaître sa présence.





Comment traduire cette exigence dans la préparation d’un salon ? D’abord, en prévoyant des questions auxquelles les organisateurs devront répondre après l’événement : quels projets disposeront d’un responsable clairement identifié ? Qui pourra les contacter depuis les îles, sans intermédiaire coûteux ? Les documents essentiels seront-ils compréhensibles pour des personnes qui ne maîtrisent pas le langage administratif ? Les associations auront-elles la possibilité de signaler les difficultés rencontrées par les familles ? Et quel calendrier permettra de mesurer les engagements annoncés, au-delà des photographies officielles ?





Il serait également utile que les retours de terrain ne soient pas uniquement recueillis auprès des personnalités les plus visibles. Un enseignant de Mohéli, un étudiant d’Anjouan, une famille de Grande Comore, un jeune de Mayotte avec ses propres réalités et un travailleur de la diaspora peuvent exprimer des besoins différents. Les situations politiques et administratives ne sont pas identiques d’un territoire à l’autre, et il ne faut pas les effacer sous une formule facile. Mais on peut écouter ces voix sans prétendre les rendre uniformes. La qualité de cette diversité sera plus importante que la longueur d’une liste de participants.





Le salon pourrait surtout donner naissance à un geste simple : publier, après la rencontre, une synthèse accessible des engagements, accompagnée des noms des organismes responsables, des démarches possibles et des dates de suivi. Ce document n’aurait pas besoin d’être triomphal. Il serait même plus crédible s’il expliquait honnêtement ce qui reste à résoudre. Une promesse modeste, vérifiable et suivie d’un acte vaut davantage qu’une annonce immense dont personne ne peut retrouver la trace. La confiance entre les institutions, les îles et la diaspora a besoin de cette patience.





Les 4 et 5 décembre, il sera légitime de célébrer les talents et les réussites des Comoriens. Il sera également juste de remercier ceux qui construisent des liens depuis des années sans être connus du public. Mais la réussite d’une rencontre internationale ne se mesurera pas seulement à la qualité des discours ou au nombre de partenaires. Elle se mesurera à ce qui sera encore possible pour une famille lorsque les salles parisiennes auront fermé. Que la diaspora ne soit pas seulement invitée à soutenir l’avenir des Comores ; qu’elle puisse aider, avec les habitants du pays, à en écrire les questions, à en discuter les choix et à en vérifier les réponses.





Douglas Vandergraph

douglasvandergraph.com