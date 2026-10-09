Une route abandonnée malgré le versement de 400 millions à la société Chinoise CHINA GEO. L’Etat comorien n’a rien versé à CHINA GEO. Cette dernière a



L’Etat Comorien a signé un contrat de 900 millions avec la société Chinoise CHINA GEO pour la réhabilitation de la route (Koua - Memboidjou - Pidjani - Songomani - Bangoi Mafsakowa) avec une participation financière de la communauté de cinq villages. L’Etat Comorien a signé un contrat de 900 millions avec la société Chinoise CHINA GEO pour la réhabilitation de la route (Koua - Memboidjou - Pidjani - Songomani - Bangoi Mafsakowa) avec une participation financière de la communauté de cinq villages.





L’Etat s'est engagé à verser 500 millions et le reste c'est à dire 400 millions pour la communauté.





Les cinq villages ont honoré leur engagement en versant les 400 millions dans le compte de la société CHINA GEO. La société a commencé les travaux en effectuant le terrassement et le compactage (damé) de la route, puis a abandonné le chantier sans réaliser la suite, notamment la couche de finition/enrobé.





L’Etat comorien n’a rien versé à CHINA GEO. Cette dernière a quitté les lieux et cela fait déjà deux ans et demi.





Pourquoi l'État n'a-t-il pas débloqué les 500 millions prévus, ou pourquoi n'a-t-il pas pris de décision concernant le contrat après l'arrêt de CHINA GEO ?





Faharedine Moindzé