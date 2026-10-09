Une route abandonnée malgré le versement de 400 millions à la société Chinoise CHINA GEO

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0 0 09 octobre 2026 2026-10-09T10:59:00+02:00 Modifier ce post

Une route abandonnée malgré le versement de 400 millions à la société Chinoise CHINA GEO. L’Etat comorien n’a rien versé à CHINA GEO. Cette dernière a

Une route abandonnée malgré le versement de 400 millions à la société Chinoise CHINA GEO

L’Etat Comorien a signé un contrat de  900 millions avec la société Chinoise CHINA GEO pour la réhabilitation de la route (Koua - Memboidjou - Pidjani - Songomani - Bangoi Mafsakowa) avec une participation financière de la communauté de cinq villages.

L’Etat s'est engagé à verser 500 millions et le reste c'est à dire 400 millions pour la communauté.

Les cinq villages ont honoré leur engagement en versant les 400 millions dans le compte de la société CHINA GEO. La société a commencé les travaux en effectuant le terrassement et le compactage (damé) de la route, puis a abandonné le chantier sans réaliser la suite, notamment la couche de finition/enrobé. 

L’Etat comorien n’a rien versé à CHINA GEO. Cette dernière a quitté les lieux et cela fait déjà deux ans et demi.

Pourquoi l'État n'a-t-il pas débloqué les 500 millions prévus, ou pourquoi n'a-t-il pas pris de décision concernant le contrat après l'arrêt de CHINA GEO ?

Faharedine Moindzé

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