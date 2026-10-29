Domoni : Un corps sans vie découvert sur une plage !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 29 octobre 2026 2026-10-29T10:27:00+01:00 Modifier ce post

Domoni : Un corps sans vie découvert sur une plage ! La découverte macabre a été réalisée par des personnes qui extrayaient du sable marin sur place..

UN CORPS SANS VIE ÉCHOUE SUR UNE PLAGE À DOMONI


Domoni : Un corps sans vie découvert sur une plage !

Un drame en mer est survenu ce jeudi matin, 29 octobre, à Domoni, sur l'île d'Anjouan. En effet, le corps sans vie de Harouna, un jeune originaire de Koni, a été retrouvé à la plage de Chavani, a-t-on appris.

La découverte macabre a été réalisée par des personnes qui extrayaient du sable marin sur place. Selon nos informations, quelques heures plus tôt, jeune d'une vingtaine d'années qui vivait à Domoni aurait été aperçu en train de se baigner à Chikrini, une plage non loin de celle où son corps s'est échoué.

Alertée, la gendarmerie nationale est entrée en contact avec le préfet de la région de Domoni. Toutefois, les causes de cette tragédie restent encore inconnues. Quant à la dépouille mortuaire, elle a été transférée à Koni.

Dhoulkarnaine Youssouf

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières