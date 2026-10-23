Touché par des drones en mer Noire, un cargo battant pavillon des Comores a chaviré : un mort !

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0 0 23 octobre 2026 2026-10-23T16:33:00+02:00 Modifier ce post

Touché par des drones en mer Noire, un cargo battant pavillon des Comores a chaviré : un mort ! Un navire marchand battant pavillon des Comores est en

Touché par des drones en mer Noire, un cargo battant pavillon des Comores a chaviré : un mort !

Rome, 23 oct. (LaPresse) – Un navire marchand battant pavillon des Comores est en train de couler en mer Noire, à environ 13 milles marins de Constanta, en Roumanie. C’est ce que rapportent les médias de Bucarest, précisant que le navire a été touché par des drones. Neuf marins ont été secourus par un autre navire marchand, trois sont portés disparus et une personne a perdu la vie. L’équipage du navire comptait 13 membres : 10 ressortissants ukrainiens et 3 ressortissants azerbaïdjanais.

Rome, 23 oct. (LaPresse) – Un navire marchand battant pavillon des Comores est en train de couler en mer Noire, à environ 13 milles marins de Constanta, en Roumanie. C’est ce que rapportent les médias de Bucarest, précisant que le navire a été touché par des drones. Neuf marins ont été secourus par un autre navire marchand, trois sont portés disparus et une personne a perdu la vie. L’équipage du navire comptait 13 membres : 10 ressortissants ukrainiens et 3 ressortissants azerbaïdjanais.

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