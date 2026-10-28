Russie : Le président Azali a reçu un doctorat honoris causa de l'Université MGIMO

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 28 octobre 2026 2026-10-28T17:09:00+01:00 Modifier ce post

Russie : Le président Azali a reçu un doctorat honoris causa de l'Université MGIMO. Ce titre lui a été décerné pour sa contribution personnelle au ren

SOMMET RUSSE-AFRIQUE 2026


Russie : Le président Azali a reçu un doctorat honoris causa de l'Université MGIMO

Le 28 octobre, le président des Comores, Azali Assoumani, accompagné de sa délégation a reçu un doctorat honoris causa de l'Université MGIMO, rattachée au ministère russe des Affaires étrangères.

La cérémonie s'est déroulée lors de l'ouverture du Forum jeunesse Russie-Afrique 2026. Ce titre lui a été décerné pour sa contribution personnelle au renforcement du dialogue entre la Russie et les pays africains et au renforcement des liens d'amitié entre les peuples. 

Le Président de la République a, à son tour, exprimé sa gratitude envers la direction de l'Université MGIMO.

Benissa Ben
Photo : journaliste Oubeid

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières