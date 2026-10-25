Pékin : les Comores misent sur la science pour valoriser leur médecine traditionnelle

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0 0 25 octobre 2026 2026-10-25T19:05:00+01:00 Modifier ce post

Pékin : les Comores misent sur la science pour valoriser leur médecine traditionnelle. Il a aussi rappelé la ligne du Gouvernement, alignée sur les or

Ahamadi Sidi Nahouda à Beijing : les Comores misent sur la science pour valoriser leur médecine traditionnelle


Pékin : les Comores misent sur la science pour valoriser leur médecine traditionnelle

Le ministre de la Santé, Ahamadi Sidi Nahouda, a conduit la délégation comorienne les 17 et 18 octobre à la Conférence mondiale sur la médecine traditionnelle à Beijing.

Son message était clair : la médecine traditionnelle fait partie du patrimoine comorien. Il faut la préserver, l’étudier scientifiquement et l’intégrer au système de santé dans un cadre sécurisé. Nahouda a défendu une méthode rigoureuse : inventorier avant d’exploiter, cultiver plutôt que prélever, protéger la biodiversité et garantir un partage équitable des bénéfices avec les communautés locales.

Il a aussi rappelé la ligne du Gouvernement, alignée sur les orientations du Président Azali Assoumani : ne pas opposer médecine traditionnelle et médecine conventionnelle, mais évaluer la sécurité et l’efficacité de chaque pratique.

Moroni veut désormais approfondir le partenariat avec la Chine dans la recherche sur les plantes médicinales, la formation des professionnels et l’implication de l’Université des Comores.

Elhadad Mohamed, journaliste Mogozi fm

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