Moscou : Azali accueilli à l’aéroport par Vadim Barabanov, ambassadeur de Russie auprès de l’Union des Comores

Moscou : Le président Azali accueilli à l’aéroport par Vadim Barabanov, ambassadeur de Russie auprès de l’Union des Comores.

Sommet Russie-Afrique | Arrivée du Président AZALI Assoumani à Moscou







Son Excellence AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores, est arrivé à Moscou le 27 octobre 2026, accompagné d’une délégation comorienne, pour prendre part à la troisième édition du Sommet Russie-Afrique, des 28 et 29 octobre 2026. Son Excellence AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores, est arrivé à Moscou le 27 octobre 2026, accompagné d’une délégation comorienne, pour prendre part à la troisième édition du Sommet Russie-Afrique, des 28 et 29 octobre 2026.





Le Chef de l’État a été accueilli à l’aéroport par Vadim Barabanov, ambassadeur de Russie auprès de l’Union des Comores, Mikhail Shulgin, directeur adjoint du département Afrique du ministère russe des Affaires étrangères, et Andrei Milyaev, directeur adjoint du département du protocole du ministère russe des Affaires étrangères.





Cette rencontre constitue un cadre de dialogue entre la Fédération de Russie et les pays africains, offrant l’occasion d’approfondir la coopération, de renforcer les partenariats économiques et de favoriser les échanges autour des enjeux communs de développement. Elle témoigne la volonté de consolider les liens entre la Russie et le continent africain, dans une dynamique de coopération mutuellement bénéfique.





Pour l’Union des Comores, la participation à ce sommet s’inscrit dans la poursuite de ses efforts de diversification des partenariats et de renforcement de ses relations bilatérales avec la Fédération de Russie. Elle offre également une occasion de porter les priorités nationales et d’explorer de nouvelles perspectives de coopération au service du développement du pays. Beit-salam