Mohéli : Interceptés vendredi et samedi, 73 migrants transférés à Moroni. La situation soulève enfin des préoccupations sanitaires, compte tenu des co

Les migrants de Mohéli transférés à Moroni : 73 interceptions en deux jours







Les 73 migrants interceptés vendredi 2 et samedi 3 octobre sur les côtes de Mohéli ont été transférés ce dimanche 4 octobre à Moroni, à bord du navire Sopea. Parmi eux figurent 15 enfants. Les 73 migrants interceptés vendredi 2 et samedi 3 octobre sur les côtes de Mohéli ont été transférés ce dimanche 4 octobre à Moroni, à bord du navire Sopea. Parmi eux figurent 15 enfants.





Après leur arrivée dans la capitale comorienne, les migrants doivent être pris en charge par les autorités comoriennes avant leur éventuel rapatriement. Ces interceptions successives relancent également les interrogations sur les réseaux organisant ces traversées vers Mohéli.





Au total, les opérations menées en seulement deux jours témoignent de l’ampleur du phénomène sur les côtes de l’île. Les autorités poursuivent les investigations afin de déterminer les conditions dans lesquelles ces migrants sont arrivés et d’identifier les éventuels passeurs impliqués.





La situation soulève enfin des préoccupations sanitaires, compte tenu des conditions dans lesquelles certains migrants effectuent leur voyage et de leur origine. Les services compétents devront notamment procéder aux contrôles et mesures de prévention nécessaires avant leur prise en charge.





Riwad : Mohéli Matin