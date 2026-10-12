« Lors de votre dernière visite, il n’y avait encore rien. Aujourd’hui, vous allez être surpris...»

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 12 octobre 2026 2026-10-12T15:08:00+02:00 Modifier ce post

« Lors de votre dernière visite, il n’y avait encore rien. Aujourd’hui, vous allez être surpris...» Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi d

JIOI COMORES 2027 : LE PRÉSIDENT DU CIJ REÇU PAR LE COJI


« Lors de votre dernière visite, il n’y avait encore rien. Aujourd’hui, vous allez être surpris...»

Ce lundi 12 octobre 2026, le président du Conseil international des Jeux (CIJ), M. Philippe Ho Thyn Voon, a été reçu par le président du Comité d’organisation des Jeux des îles (COJI), M. Mohamed Issimaila, dans le cadre de la mission de suivi des préparatifs des Jeux des îles de l’océan Indien (JIOI) 2027.

Cette rencontre s’est déroulée en présence des représentants des îles sœurs, notamment Maurice, La Réunion et les Seychelles, tandis que les délégations de Madagascar et de Mayotte étaient attendues.

À cette occasion, le président du COJI, M. Mohamed Issimaila, a souligné les progrès réalisés depuis la dernière visite de la délégation. « Lors de votre dernière visite, il n’y avait encore rien. Aujourd’hui, vous allez être surpris par l’avancement des travaux », a-t-il déclaré, mettant en avant les efforts déployés par son équipe pour faire avancer les préparatifs.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi de l’organisation des Jeux et du renforcement de la coopération entre les différentes îles participantes, à l’approche de ce grand rendez-vous sportif régional.

Les Comores en route vers les JIOI 2027 !

COJI

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières