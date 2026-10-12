« Lors de votre dernière visite, il n’y avait encore rien. Aujourd’hui, vous allez être surpris...» Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi d

JIOI COMORES 2027 : LE PRÉSIDENT DU CIJ REÇU PAR LE COJI







Ce lundi 12 octobre 2026, le président du Conseil international des Jeux (CIJ), M. Philippe Ho Thyn Voon, a été reçu par le président du Comité d’organisation des Jeux des îles (COJI), M. Mohamed Issimaila, dans le cadre de la mission de suivi des préparatifs des Jeux des îles de l’océan Indien (JIOI) 2027. Ce lundi 12 octobre 2026, le président du Conseil international des Jeux (CIJ), M. Philippe Ho Thyn Voon, a été reçu par le président du Comité d’organisation des Jeux des îles (COJI), M. Mohamed Issimaila, dans le cadre de la mission de suivi des préparatifs des Jeux des îles de l’océan Indien (JIOI) 2027.





Cette rencontre s’est déroulée en présence des représentants des îles sœurs, notamment Maurice, La Réunion et les Seychelles, tandis que les délégations de Madagascar et de Mayotte étaient attendues.





À cette occasion, le président du COJI, M. Mohamed Issimaila, a souligné les progrès réalisés depuis la dernière visite de la délégation. « Lors de votre dernière visite, il n’y avait encore rien. Aujourd’hui, vous allez être surpris par l’avancement des travaux », a-t-il déclaré, mettant en avant les efforts déployés par son équipe pour faire avancer les préparatifs.





Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi de l’organisation des Jeux et du renforcement de la coopération entre les différentes îles participantes, à l’approche de ce grand rendez-vous sportif régional.





Les Comores en route vers les JIOI 2027 !





COJI