Ligue 3 : Youssouf M’Changama nouvelle recrue d’Aubagne. Le joueur, meilleur passeur décisif de l’histoire de la Ligue 2, pourrait faire ses débuts av

Ligue 3 : Youssouf M’Changama nouvelle recrue d’Aubagne





Comme attendu depuis plusieurs heures, Youssouf M’Changama s’est engagé avec Aubagne/Air-Bel, en difficulté dans le championnat de troisième division. Une recrue de poids pour le club des Bouches-du-Rhône.





Ces dernières heures, Youssouf M’Changama était attendu en France. Comme nous vous l’avions expliqué ce lundi après-midi, le milieu de terrain international comorien, qui sort d’une saison en Arabie Saoudite, s’est engagé avec Aubagne en Ligue 3. Après avoir connu des passages à Guingamp, Auxerre ou encore Troyes ces dernières années, le joueur de 36 ans viendra apporter son expérience à un effectif jeune et qui a du mal à lancer sa saison (16e et relégable en championnat après neuf journées).





Le joueur, meilleur passeur décisif de l’histoire de la Ligue 2, pourrait faire ses débuts avec sa nouvelle équipe dès ce week-end au cinquième tour de la Coupe de France sur la pelouse d’Istres, pensionnaire de National 1.





Aubagne annonce officiellement l’arrivée de Youssouf M’Changama

𝘽𝙄𝙀𝙉𝙑𝙀𝙉𝙐𝙀 𝙔𝙊𝙐𝙎𝙎𝙊𝙐𝙁 Le SCAAB est fier d'annoncer l'arrivée de Youssouf M'Changama pour la saison 2026-2027 🔥 🅰️👑 Meilleur passeur de l'histoire de la @ligue2bkt (48 passes D) 📍 Né à Marseille, il revient sur ses terres Bienvenue chez toi, Youssouf ! 💙💛 https://t.co/1qTv1SrxD4 — Sporting Club Aubagne Air Bel (@Scaabofficiel) October 5, 2026





Avec Foot National