Ligue 3 : Youssouf M’Changama nouvelle recrue d’Aubagne

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0 0 06 octobre 2026 2026-10-06T10:23:00+02:00 Modifier ce post

Ligue 3 : Youssouf M’Changama nouvelle recrue d’Aubagne. Le joueur, meilleur passeur décisif de l’histoire de la Ligue 2, pourrait faire ses débuts av

Ligue 3 : Youssouf M’Changama nouvelle recrue d’Aubagne


Ligue 3 : Youssouf M’Changama nouvelle recrue d’Aubagne

Comme attendu depuis plusieurs heures, Youssouf M’Changama s’est engagé avec Aubagne/Air-Bel, en difficulté dans le championnat de troisième division. Une recrue de poids pour le club des Bouches-du-Rhône.

Ces dernières heures, Youssouf M’Changama était attendu en France. Comme nous vous l’avions expliqué ce lundi après-midi, le milieu de terrain international comorien, qui sort d’une saison en Arabie Saoudite, s’est engagé avec Aubagne en Ligue 3. Après avoir connu des passages à Guingamp, Auxerre ou encore Troyes ces dernières années, le joueur de 36 ans viendra apporter son expérience à un effectif jeune et qui a du mal à lancer sa saison (16e et relégable en championnat après neuf journées). 

Le joueur, meilleur passeur décisif de l’histoire de la Ligue 2, pourrait faire ses débuts avec sa nouvelle équipe dès ce week-end au cinquième tour de la Coupe de France sur la pelouse d’Istres, pensionnaire de National 1.

Aubagne annonce officiellement l’arrivée de Youssouf M’Changama


Avec Foot National

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