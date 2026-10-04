Le Village des Jeux des Îles doit porter le nom du territoire qui l’accueille. Dans notre société, un nom de lieu n’est jamais un simple mot. Il porte

MOINDZAZA-MBOINI : UN NOM, UNE HISTOIRE, UNE MÉMOIRE





Le Village des Jeux des Îles doit porter le nom du territoire qui l’accueille







Le chantier du Village des Jeux des Îles de l’océan Indien 2027 avance à Moindzaza-Djoumbé. Les images montrent déjà l’ampleur du projet : des bâtiments sortent de terre, les routes se dessinent et un véritable quartier est en train de naître. Le chantier du Village des Jeux des Îles de l’océan Indien 2027 avance à Moindzaza-Djoumbé. Les images montrent déjà l’ampleur du projet : des bâtiments sortent de terre, les routes se dessinent et un véritable quartier est en train de naître.





Mais derrière le béton, les grues et les machines, une question essentielle mérite d’être posée : quel nom doit porter ce nouveau Village des Jeux ?





Pour moi, la réponse est claire : MOINDZAZA-MBOINI.





Il ne s’agit pas d’une querelle de voisinage. Il ne s’agit pas non plus de nier l’existence ou l’identité de Moindzaza-Djoumbé. Il s’agit de respecter l’histoire, la mémoire foncière et la toponymie de Bambao ya Mboini.





Dans notre société, un nom de lieu n’est jamais un simple mot. Il porte la mémoire des générations précédentes. Il raconte l’occupation des terres, les déplacements des populations, les alliances, les transmissions et les relations entre les villages.

Une histoire que l’on ne peut pas effacer avec une décision administrative





Selon la mémoire historique et foncière défendue par les habitants de la région, Moindzaza-Mboini et Ikoni font partie des villages qui disposent historiquement de grandes parcelles connues sous le nom d’uso wa ezi.





Cette histoire doit être documentée sérieusement, avec les anciens, les propriétaires, les archives, les autorités coutumières et les spécialistes de l’histoire foncière comorienne.





Car lorsqu’un grand projet national arrive sur un territoire, l’État ne peut pas simplement regarder la carte administrative du moment. Il doit également regarder la carte de la mémoire.





Même l’emplacement de l’école publique de Moindzaza-Djoumbé est présenté, dans la mémoire locale, comme une parcelle mise à disposition par Moindzaza-Mboini. Si ces éléments sont historiquement établis, ils méritent d’être reconnus et conservés.

Ne créons pas un deuxième Maluzine





Pourquoi faut-il être aussi prudent ?





Parce que les Comores connaissent déjà les conséquences que peuvent provoquer les questions de terres, de frontières villageoises et de dénomination.





L’affaire du stade de Maluzine entre Ikoni et Moroni doit nous servir de leçon.





Nous avons vu comment une question qui pouvait sembler administrative ou technique peut rapidement devenir une question d’honneur, d’identité et de mémoire collective.





Avons-nous besoin de créer une nouvelle situation de ce genre ?





Non.





L’État comorien doit être un arbitre et un rassembleur. Il ne doit jamais donner le sentiment de favoriser une communauté contre une autre ou de réécrire l’histoire d’un territoire.

Le Village des Jeux doit être un symbole d’unité





Je suis favorable au Village des Jeux.





Je suis favorable au développement de nos infrastructures.





Je suis favorable à ce que les Comores puissent accueillir dignement les Jeux des Îles de l’océan Indien.





Mais précisément parce qu’il s’agit d’un projet national, son nom doit être choisi avec intelligence, respect et transparence.





Si le territoire historique qui accueille ce grand projet est Moindzaza-Mboini, alors pourquoi ne pas lui donner le nom qui correspond à cette histoire ?

VILLAGE DES JEUX DE MOINDZAZA-MBOINI





Ce nom ne retire rien à Moindzaza-Djoumbé.





Il ne diminue personne.





Il ne crée pas une hiérarchie entre les villages.





Au contraire, il permettrait de reconnaître l’histoire du territoire tout en faisant du Village des Jeux un espace commun à tous les Comoriens.





L’État peut construire des bâtiments en quelques mois. Mais il ne peut pas reconstruire une mémoire détruite.





C’est pourquoi je lance un appel simple : avant de figer définitivement le nom du Village des Jeux, ouvrons un véritable dialogue historique et foncier.





Que les anciens parlent.

Que les archives soient consultées.

Que les cartes soient examinées.

Que les familles concernées soient entendues.

Que les villages dialoguent.





Et surtout, ne créons pas artificiellement un conflit là où il peut encore être évité.





Le Village des Jeux doit laisser aux générations futures des infrastructures modernes, mais aussi un exemple de respect de notre histoire.





MOINDZAZA-MBOINI n’est pas seulement un nom.





C’est une mémoire.





Et lorsqu’un État construit sur une terre chargée d’histoire, il doit construire sans effacer cette histoire.





ISMAEL De Charif