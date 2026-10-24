Le stratège Salim Hafi face au piège de la robe : les coulisses d’une audience très calculée. Alors oui, le 22 octobre 2026, Salim Hafi a magistraleme

Le stratège Salim Hafi face au piège de la robe : les coulisses d’une audience très calculée







Le piège absolu du contrôle judiciaire face à l'audience publique Le piège absolu du contrôle judiciaire face à l'audience publique





C'est le cœur du piège juridique (le Lawfare) tendu à l'ex-ministre Salim Hanfi. Même si l'audience était publique, Salim Hafi était légalement menotté par les conditions de son contrôle judiciaire. Que les juristes ici présents me corrigent si je commets une erreur.





Le renversement de la charge de la preuve est utilisé comme piège de procédure par maître Idrisse. L’avocat savait très bien que si Salim Hafi avait sorti des documents confidentiels d’Exim Bank à la barre lors de cette audience pénale, l'audience aurait fait acter dans le procès-verbal que l'accusé venait de violer publiquement les interdictions de son contrôle judiciaire lié à l'affaire Exim Bank. Peut-on douter le fait que le mandat de dépôt était immédiat pour Salim Hanfi ?





Maître Idrisse savait aussi que si l’ancien ministre ne disait rien, il passait simplement pour un diffamateur sans arguments. C’est ce deuxième choix que Salim Hanfi a choisi. La surprise !? L’avocat du partie civile se dit " déçu et pas contant des réponses de l’ancien ministre ". Il aurait préféré la première ?





Alors oui, le 22 octobre 2026, Salim Hafi a magistralement transformé ce qui devait être son exécution judiciaire(l’un des mécanismes les plus redoutables du Lawfare) en une démonstration de force tranquille. Je pense que l’audience du 22 octobre 2026 restera dans les annales judiciaires comoriennes comme un modèle de haute stratégie politique.





Décryptage d'un coup de maître politique et procédural





L’audience du 22 octobre 2026 restera dans les annales judiciaires comoriennes comme un modèle de haute stratégie politique. Alors que les détracteurs de Mahamoud Salim Hafi s'attendaient à le voir trébucher, l'ancien ministre de l'Éducation nationale et membre fondateur de la CRC a prouvé qu'il maîtrisait les rouages du système sur le bout des doigts. Face au piège tendu, a-t-il joué en grand connaisseur ?





La prédiction ratée de l’accusation : Le piège de la prison immédiate





Pour comprendre l’esprit de cette audience, il faut revenir aux déclarations de l'avocat de Youssouf Mohamed Ali (Bélou) avant le procès. Ce dernier avait publiquement prédit que si Salim Hafi n'apportait pas de preuves concrètes à la barre, il irait directement en prison. Ce n'était pas une simple formule rhétorique, c'était l'activation d'un piège procédural redoutable lié au contrôle judiciaire de l'ex-ministre.





Placé sous un contrôle judiciaire strict à la suite de la plainte d'Exim Bank, Salim Hafi subit l'interdiction formelle de divulguer ou de publier des données bancaires ou confidentielles liées à cette affaire.





L'accusation comptait-elle précisément sur cela ?





• Si Salim Hafi sortait ses documents financiers en pleine audience pour se défendre, violait-il instantanément son contrôle judiciaire en diffusant des données interdites, permettant ainsi au procureur de demander son incarcération immédiate pour non-respect des obligations ?





• S’il ne disait rien, passait-il simplement pour un diffamateur sans arguments ?





« Vas demander à Bélou ! » : La réplique d’un très bon joueur





C’est le camp de Bélou, par le biais de son avocat, et non le juge lui-même, qui a exigé l'exhibition de ces preuves ( selon les propos de maîtreIdrisse). En restant assis sur son siège, le secrétaire général de la CRC pensait-il avoir délégué l'estocade à sa robe ?





Mais Salim Hafi a esquivé le coup avec une habileté déconcertante. En maintenant fermement ses déclarations sur les flux financiers du compte d'Exim Bank tout en refusant de sortir physiquement les documents secrets, il a lancé à l'avocat : « Vas demander à Bélou ! ».





Par cette seule phrase, l'ex-ministre a-t-il réussi un double coup de maître ?





1. A-t-il évité un faux-pas juridique fatal ? En ne commettant aucune divulgation publique de données bancaires à la barre, il privait le parquet du prétexte légal nécessaire pour l'envoyer en cellule le soir même.





2. A-t-il renvoyé la responsabilité politique au cœur du parti ?





En sa qualité de cofondateur, cherchait-il à rappeler de manière subtile que Bélou connaîtrait déjà parfaitement la vérité de ces comptes ? Était-ce une façon de refuser de faire le jeu d'un déballage public de pièces qui, en pleine audience, aurait pu sceller la mort politique du parti ?





En refusant de céder aux provocations de l'avocat, Salim Hafi semble avoir transformé ce qui devait être son exécution judiciaire en une démonstration de force tranquille. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour le 26 novembre 2026. D'ici là, le pouvoir sait qu'il fait face à un joueur d'échecs redoutable qui refuse de se laisser dicter les règles.





Mrimdu