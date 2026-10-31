Le SGG Nour El-Fath Azali va déposer plainte contre Yhoulam Athoumani

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 31 octobre 2026 2026-10-31T15:41:00+01:00 Modifier ce post

Le SGG Nour El-Fath Azali va déposer plainte contre Yhoulam Athoumani. Le Secrétaire Général du Gouvernement, Nour El Fath Azali, s'apprêtera à dépose

Le SGG Nour El-Fath Azali va déposer plainte contre Yhoulam Athoumani
D'après le journaliste Oubeid Mchangama, le Secrétaire Général du Gouvernement, Nour El Fath Azali, s'arrêterait à déposer une plainte contre le jeune avocat, Yhoulam Athoumani, pour diffamation et injures.
 
«Selon nos informations, Nour El-Fath Azali va déposer plainte contre Yhoulam Athoumani pour des faits présumés de diffamation et d’injures. A suivre...»

Journaliste Oubeid

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières