Jeux des Îles : «il n'y a plus de place au doute», les Comores prêtes à relever le défi historique ! Rien n'est laissé au hasard. Accompagné des repré

JEUX DES ÎLES DE L'OCÉAN INDIEN 2027 : "IL N'Y A PLUS DE PLACE AU DOUTE", LES COMORES PRÊTES À RELEVER LE DÉFI HISTORIQUE !







COJI-Moroni : À l'issue d'une mission d'inspection de trois jours (du 12 au 14 octobre 2026), la délégation du Conseil International des Jeux des Iles de l’Océan Indien (CIJ) et le Comité d'Organisation des Jeux des Îles (COJI) ont tenu un point de presse conjoint pour dresser le bilan des préparatifs des JIOI Comores 2027. Le message principal est clair : "les Comores seront au rendez-vous en août 2027". COJI-Moroni : À l'issue d'une mission d'inspection de trois jours (du 12 au 14 octobre 2026), la délégation du Conseil International des Jeux des Iles de l’Océan Indien (CIJ) et le Comité d'Organisation des Jeux des Îles (COJI) ont tenu un point de presse conjoint pour dresser le bilan des préparatifs des JIOI Comores 2027. Le message principal est clair : "les Comores seront au rendez-vous en août 2027".





Des infrastructures qui impressionnent et rassurent.





Rien n'est laissé au hasard. Accompagné des représentants de Madagascar, de Maurice, de Mayotte et de La Réunion, M. Philippe Hao Thyn Voon, président du CIJ, a exprimé sa grande satisfaction face à l'avancement spectaculaire des travaux :





Le Village des Jeux, bâti sur un terrain volcanique exigeant, le chantier franchit une étape décisive. Alors que des structures préfabriquées étaient initialement prévues, ce sont de véritables villas en dur (200 villas offrant au moins 800 à 1 000 chambres) qui sont en construction. Un projet financé à hauteur de 29 millions d'euros (14,5 milliards KMF) par le consortium des banques locales (Exim Bank, AFG Bank, Meck Moroni, UDCEC, Sanduk Anjouan).



Le Gymnase Omnisports :





Un complexe moderne de 2 000 places prêt à accueillir les compétitions majeures de basket-ball et de hand-ball, la Piscine Olympique d’un équipement structurant de niveau international dont le chantier progresse au rythme prévu. Toutes les infrastructures principales seront livrées d'ici le 31 mai 2027, soit plus de deux mois avant le début des épreuves.





Dates et disciplines confirmées





Le président du COJI, M. Mohamed Ismaila, a réaffirmé qu'aucun report ne sera envisagé.

Dates officielles : Du 10 au 19 août 2027.





Disciplines : 18 disciplines officielles ont été confirmées (les 17 disciplines de base + la voile).

Inclusivité régionale : Des démarches sont en cours pour organiser des épreuves à Anjouan et Mohéli (notamment le basket à 5), sous réserve de la logistique des transports et de l'hébergement.





Mobilisation générale et appel aux acteurs économiques





Pour le gouvernement comorien et le COJI, l'organisation de ces Jeux représente une « médaille d'or de la nation » préparée depuis 45 ans. Face aux défis logistiques majeurs, notamment la restauration (12 000 repas par jour) et la flotte de transport (plus de 250 véhicules requis), un appel vibrant a été lancé aux entreprises, commerçants, hôteliers et agriculteurs locaux, ainsi qu'aux partenaires régionaux, pour s'investir pleinement dans cet événement historique.





Une grande rencontre réunissant l'ensemble des médias comoriens et des réseaux sociaux sera organisée à la mi-novembre afin de dévoiler et construire la stratégie de communication globale des Jeux. "Commencer et finir sont les deux moments les plus délicats. Le train est désormais sur les rails et il ira jusqu'au bon port.", COJI Comores 2027.





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