Géothermie : Et si nous osions le grand projet pour sauver l'avenir énergétique des Comores ? Pour les Comores, la question énergétique ne peut plus ê

Géothermie : Et si nous osions le grand projet pour sauver l'avenir énergétique des Comores ?







La tenue, hier mercredi, aux Comores, de la 11ᵉ Conférence africaine sur la géothermie, placée sous le thème « Libérer le potentiel des ressources géothermiques de l’Afrique », est une occasion de saluer l’importance accordée à cette question stratégique pour notre pays. La tenue, hier mercredi, aux Comores, de la 11ᵉ Conférence africaine sur la géothermie, placée sous le thème « Libérer le potentiel des ressources géothermiques de l’Afrique », est une occasion de saluer l’importance accordée à cette question stratégique pour notre pays.





Je tiens à encourager cette initiative et à souligner la nécessité de donner à ce projet toute l’attention qu’il mérite.





Pour les Comores, la question énergétique ne peut plus être considérée comme un simple défi technique. Elle touche directement à notre développement économique, à notre souveraineté, à notre industrialisation et aux conditions de vie de nos populations. À mes yeux, la géothermie représente une piste stratégique majeure pour sortir durablement de notre dépendance énergétique.





Certes, un tel projet exige des investissements considérables, des études approfondies, une expertise spécialisée et une volonté politique constante. Mais faut-il renoncer aux grands projets simplement parce qu’ils sont coûteux ? Ne devons-nous pas plutôt mesurer leur coût à l’aune des bénéfices qu’ils peuvent apporter aux générations présentes et futures ?





Les panneaux solaires ont leur utilité certes mais pas comparable à celle de la géothermie et doivent conserver leur place dans notre stratégie énergétique. Toutefois, la géothermie mérite une ambition à la hauteur de son potentiel : celle de fournir une énergie renouvelable, capable de produire de l’électricité de manière continue, sous réserve de la confirmation du potentiel exploitable et de la viabilité économique du projet.





Nous avons besoin d’une vision qui dépasse les urgences du quotidien, d’investissements qui préparent demain et de décisions courageuses qui engagent durablement l’avenir du pays. Encourager la géothermie, c’est défendre l’espoir d’une électricité plus stable, d’un environnement plus favorable aux investissements, d’entreprises plus compétitives et d’un développement économique moins vulnérable aux contraintes énergétiques.





Le gouvernement comorien a raison de porter attention à cette perspective. Il importe désormais que cette dynamique se traduise par des études sérieuses, une mobilisation des partenaires techniques et financiers et une feuille de route claire, afin de faire de cette ambition une réalité.









Les grands projets coûtent cher. Mais l’absence de vision et le maintien durable de nos difficultés énergétiques ont également un prix.





Osons investir dans notre potentiel. Osons préparer l’avenir. Osons la géothermie pour les Comores !





Abbasse Mhadjou