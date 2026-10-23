Garde-côtes comoriennes : Création d'une unité spécialisée chargée de monter à bord des navires. L’enjeu est clair : disposer de personnels capables d

FORMATION « BOARDING TEAM » : RENFORCER LA CAPACITÉ D’ACTION EN MER







La Garde-Côtes comorienne a clôturé ce vendredi 23 octobre 2026 avec succès la formation « Boarding Team », conclue par la remise des certificats de réussite aux participants. La Garde-Côtes comorienne a clôturé ce vendredi 23 octobre 2026 avec succès la formation « Boarding Team », conclue par la remise des certificats de réussite aux participants.





Une équipe Boarding Team est une unité spécialisée chargée de monter à bord des navires pour y conduire des visites, des contrôles et, si nécessaire, des interventions. Au-delà des missions classiques d’inspection, elle est formée à intervenir dans des situations d’extrême complexité en mer : approche de navires non coopératifs, conditions météorologiques dégradées, espaces confinés, risques de confrontation ou de réaction hostile, coordination sous contrainte.







Cette dimension de commando marine exige un niveau élevé de discipline, de maîtrise technique, de sang-froid et de cohésion d’équipe. Les participants ont été préparés à gérer des cas où la marge d’erreur est réduite et où la qualité de l’action détermine directement la sécurité des intervenants comme celle de l’opération. Cette dimension de commando marine exige un niveau élevé de discipline, de maîtrise technique, de sang-froid et de cohésion d’équipe. Les participants ont été préparés à gérer des cas où la marge d’erreur est réduite et où la qualité de l’action détermine directement la sécurité des intervenants comme celle de l’opération.





L’enjeu est clair : disposer de personnels capables de faire respecter la loi dans les conditions les plus exigeantes. Face aux trafics, à la pêche illégale, aux activités suspectes ou à toute atteinte à la souveraineté des eaux comoriennes, la préparation permet d’agir avec fermeté, discernement et professionnalisme.





Cette formation traduit une volonté affirmée, renforcer la protection de nos espaces maritimes, défendre nos ressources et préserver notre souveraineté.





La réussite de cette formation doit beaucoup au leadership et à l’engagement du Commandant de la Garde-Côtes comorienne, le Capitaine de corvette Fahmy Husny El-Nassib, et de son équipe de commandement, qui en ont été le moteur. Elle a également bénéficié de l’appui de l’UNODC, aux côtés des instructeurs de la Garde-Côtes.





Félicitations aux participants et aux formateurs pour cette réussite au service de la Nation.

Vigilance en mer.





Garde-côtes comoriennes