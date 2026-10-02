Évaluation de l'action gouvernementale : 61,6% de réalisations...on ne change pas une équipe qui gagne. Les résultats prouvent que le Gouvernement est

61,6% DE RÉALISATIONS : ON NE CHANGE PAS UNE ÉQUIPE QUI GAGNE ET QUI PROGRESSE







Évaluation de l'action gouvernementale : Les chiffres parlent, la dynamique est lancée. C'est une progression historique que vient de révéler l'évaluation de l'action gouvernementale. Au premier semestre 2026, le taux de réalisation de l'action gouvernementale atteint 61,6%. Évaluation de l'action gouvernementale : Les chiffres parlent, la dynamique est lancée. C'est une progression historique que vient de révéler l'évaluation de l'action gouvernementale. Au premier semestre 2026, le taux de réalisation de l'action gouvernementale atteint 61,6%.





Un chiffre qui confirme une trajectoire ascendante et incontestable : 18% en 2024, 56% en 2025, et aujourd'hui plus de 61,6% en 2026. Cette dynamique est le fruit d'un travail d'équipe, d'une stabilité et d'une vision.





Évaluer ne veut pas dire remanier.





L'évaluation est un outil de pilotage, un moment pour corriger, ajuster et accélérer. Elle n'est pas synonyme de sanction ou de remaniement systématique. Pourquoi casser une équipe qui évolue ? Pourquoi changer une méthode qui porte ses fruits ?





Les résultats prouvent que le Gouvernement est sur la bonne voie. Le cap est maintenu, la performance s'améliore semestre après semestre. C'est la stabilité qui produit des résultats. Il faut aujourd'hui consolider cette équipe qui progresse, lui donner les moyens d'aller chercher les 100%, au lieu de tout recommencer à zéro.





La constance est la clé du succès.





Elhadad Mohamed journaliste Mogozi fm