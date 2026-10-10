École et Santé publique aux Comores : quand la défiance devient un problème national. Il ne s’agit pas de contester par principe toute réforme. Il s’a

École et Santé publique aux Comores : quand la défiance devient un problème national







Le nouveau calendrier scolaire comorien pour 2026-2027, avec ses nombreuses périodes de vacances rapprochées, plus courtes, mérite bien une réflexion et suscite des interrogations légitimes. Au-delà de l’organisation des cours, il pose une question fondamentale : quelle vision de l’école et, plus largement, des services publics voulons-nous construire ? Et surtout, quelle est la vision du gouvernement aujourd’hui sur ces grands sujets d’intérêt public ? Le nouveau calendrier scolaire comorien pour 2026-2027, avec ses nombreuses périodes de vacances rapprochées, plus courtes, mérite bien une réflexion et suscite des interrogations légitimes. Au-delà de l’organisation des cours, il pose une question fondamentale : quelle vision de l’école et, plus largement, des services publics voulons-nous construire ? Et surtout, quelle est la vision du gouvernement aujourd’hui sur ces grands sujets d’intérêt public ?





La décision qu’a prise le ministère de l’Éducation nationale de redéfinir un calendrier aussi danse et si dynamique en éphémères vacances sous couvert de réorganisation, mérite que l’on s’arrête un instant pour en interroger le sens. Ce nouveau calendrier scolaire interroge beaucoup. Pourquoi multiplier les vacances courtes et rapprochées ? Quel objectif pédagogique poursuit-on réellement ? Sur quelles études, quelles évaluations et quelles expériences s’appuie cette nouvelle organisation scolaire ?





Il ne s’agit pas de contester par principe toute réforme. Il s’agit plutôt de demander qu’une réforme éducative soit expliquée, justifiée et évaluée à l’aune de son efficacité. Car, dans un pays où le niveau des élèves du public et du privé présente des écarts importants, la priorité devrait être de comprendre les causes de ces disparités et d’y apporter des réponses durables.





Fractionner davantage l’année scolaire ne garantit pas de meilleurs apprentissages.





La réussite dépend aussi du temps d’enseignement effectif, de la qualité des cours, de la formation des enseignants, de la ponctualité des éducateurs, des conditions matérielles et morales mais aussi de l’accompagnement effectifs. Ce n’est pas en harmonisant des rentrées et des vacances scolaires uniques avec le privé que le public va se relever. Si ce nouveau calendrier vise à améliorer les performances scolaires, il faut donc le démontrer. S’il répond à d’autres contraintes, il faut également les exposer. L’école ne peut se contenter de changements dont les objectifs restent implicites au grand public et donc flous. Cette interrogation dépasse d’ailleurs le seul domaine de l’éducation.





Elle rejoint aujourd’hui une autre controverse, tout aussi révélatrice, celle des soins médicaux à l’étranger. On entend parfois reprocher à des citoyens qui partent se faire soigner ailleurs de véhiculer une image négative de leur pays. Mais comment leur demander de faire confiance au système médical national sans s’interroger sur les raisons de leur défiance ? Que dire d’une personne victime d’une chute, souffrant d’une fracture au pied, qui ne se sent pas en sécurité à l’idée d’être soignée sur place et dont le transfert à l’étranger se heurte à des obstacles administratifs ou financiers ?





La question n’est pas de prétendre que les soins dispensés à l’étranger seraient toujours meilleurs, ni de discréditer les professionnels de santé comoriens. Beaucoup accomplissent leur mission dans des conditions difficiles. Mais les témoignages faisant état de diagnostics contestés, d’erreurs médicales présumées ou d’interventions dont les résultats sont ensuite remis en question ne peuvent être balayés d’un revers de main. Ils appellent des mécanismes transparents d’évaluation, de contrôle et de recours.





On ne restaure pas la confiance en culpabilisant ceux qui doutent. Bien au contraire, on la restaure en donnant des raisons objectives de croire en la qualité du service rendu.





À l’école comme à l’hôpital, le problème est donc moins l’image du pays que la réalité de ses institutions. Une population ne peut être sommée de défendre la réputation nationale lorsque ses préoccupations concrètes demeurent sans réponse. Le patriotisme ne consiste pas à taire les insuffisances ; il consiste à vouloir les corriger.





Les autorités comoriennes gagneraient ainsi à expliquer les fondements pédagogiques du nouveau calendrier scolaire, à publier les évaluations qui le justifient et à prévoir un bilan de ses effets sur les apprentissages. Dans le domaine médical, elles devraient renforcer la qualité des diagnostics, la sécurité des patients, l’accès aux spécialistes et les voies de recours en cas de prise en charge contestée.





Une nation ne se construit ni sur la communication ni sur l’injonction à la confiance. Elle se construit sur des résultats, des garanties et la capacité de ses institutions à reconnaître leurs limites pour mieux les dépasser. La véritable question n’est donc pas de savoir pourquoi certains Comoriens regardent ailleurs, mais ce que le pays doit changer pour qu’ils puissent, en toute confiance, regarder chez eux.





Abdoulatuf Bacar