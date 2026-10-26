Diaspora comorienne : comprendre les mutations de notre société pour prévenir les drames La communauté comorienne de Marseille est, une nouv...

Diaspora comorienne : comprendre les mutations de notre société pour prévenir les drames







La communauté comorienne de Marseille est, une nouvelle fois, frappée par un drame. Après la mort tragique de Fakri Mhadjou, survenue à la suite de violences lors d'une soirée, le décès récent de Kassim, connu sous le nom de Mkataba, dont les circonstances restent à éclaircir, suscite une profonde émotion. À ces événements s'ajoutent les violences conjugales qui, ces dernières années, ont également endeuillé plusieurs familles. La communauté comorienne de Marseille est, une nouvelle fois, frappée par un drame. Après la mort tragique de Fakri Mhadjou, survenue à la suite de violences lors d'une soirée, le décès récent de Kassim, connu sous le nom de Mkataba, dont les circonstances restent à éclaircir, suscite une profonde émotion. À ces événements s'ajoutent les violences conjugales qui, ces dernières années, ont également endeuillé plusieurs familles.





Au-delà de la douleur et de l'émotion, ces drames nous invitent à nous interroger sur les transformations que connaît notre communauté.





La société comorienne évolue, au pays comme dans la diaspora. Les structures familiales se transforment, les rapports entre générations changent, les formes traditionnelles d'autorité et de régulation sociale perdent parfois de leur influence. Dans les sociétés d'accueil, ces mutations se conjuguent à de nouvelles réalités sociales, culturelles et économiques. Les réseaux sociaux modifient également les rapports entre individus et les manières dont les tensions s'expriment.





Il ne s'agit pas d'établir un lien automatique entre ces transformations et les drames récents, encore moins de stigmatiser notre communauté. Mais nous devons nous demander si nos mécanismes de solidarité, d'éducation, de dialogue et de médiation évoluent au même rythme que notre société.





C'est dans cet esprit que je propose l'organisation, à Marseille, d'Assises sur les mutations sociales de la société comorienne et de sa diaspora.





Ces Assises réuniraient chercheurs, sociologues, responsables associatifs et religieux, éducateurs, parents, femmes et jeunes, afin de mieux comprendre les évolutions en cours et de réfléchir ensemble à des réponses concrètes, notamment en matière de prévention des violences, d'accompagnement des familles et de dialogue intergénérationnel.





En parallèle, je propose d'instituer une grande journée annuelle de prières, de recueillement et de solidarité, consacrée à la mémoire des membres disparus de notre diaspora, au soutien des familles endeuillées et au renforcement de nos liens communautaires.





La diaspora comorienne dispose de ressources humaines, intellectuelles, associatives et religieuses considérables. Elle doit pouvoir les mobiliser pour regarder ses propres transformations avec lucidité et responsabilité.





Nous ne pouvons pas nous réunir uniquement pour pleurer nos morts. Nous devons aussi nous retrouver pour comprendre ce qui change dans notre société et réfléchir aux moyens de protéger les vivants.





C'est le sens de cet appel : faire de l'émotion suscitée par ces drames le point de départ d'une réflexion collective et d'une action durable.





Msa Ali Djamal, sociologue