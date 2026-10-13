Comores - Maroc : un accord pour renforcer la coopération judiciaire et juridique

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 13 octobre 2026 2026-10-13T15:51:00+02:00 Modifier ce post

Comores - Maroc : un accord pour renforcer la coopération judiciaire et juridique. Un comité de suivi composé de représentants des deux cours sera cha

Comores - Maroc : un accord pour renforcer la coopération judiciaire et juridique

La Cour de cassation du Maroc et la Cour suprême de l’Union des Comores ont signé, lundi à Rabat, un mémorandum d’entente visant à établir un cadre institutionnel de coopération juridique et judiciaire entre les deux institutions.

Signé notamment par Mohamed Abdennabaoui, Premier président de la Cour de cassation, et Cheikh Salim Said Athoumani, Premier président de la Cour suprême des Comores, cet accord prévoit des échanges réguliers entre magistrats, procureurs généraux et fonctionnaires, ainsi que l’organisation de séminaires spécialisés consacrés à la modernisation et au fonctionnement des juridictions.

Le partenariat couvre plusieurs domaines d’intérêt commun, dont la protection des droits fondamentaux, la lutte contre la corruption, le terrorisme et la criminalité transnationale, la diffusion de la jurisprudence et l’intégration de l’intelligence artificielle dans le domaine judiciaire.

Un comité de suivi composé de représentants des deux cours sera chargé d’élaborer les programmes annuels, d’en évaluer la mise en œuvre et de traiter les difficultés rencontrées. Selon les responsables des deux institutions, cette initiative vise à renforcer les échanges d’expertises et de bonnes pratiques, à consolider la coopération bilatérale et à contribuer à la protection des droits et au renforcement de l’État de droit.

Par Maha Basraoui - L'Economiste

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières