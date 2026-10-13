Comores - Maroc : un accord pour renforcer la coopération judiciaire et juridique. Un comité de suivi composé de représentants des deux cours sera cha



La Cour de cassation du Maroc et la Cour suprême de l’Union des Comores ont signé, lundi à Rabat, un mémorandum d’entente visant à établir un cadre institutionnel de coopération juridique et judiciaire entre les deux institutions. La Cour de cassation du Maroc et la Cour suprême de l’Union des Comores ont signé, lundi à Rabat, un mémorandum d’entente visant à établir un cadre institutionnel de coopération juridique et judiciaire entre les deux institutions.





Signé notamment par Mohamed Abdennabaoui, Premier président de la Cour de cassation, et Cheikh Salim Said Athoumani, Premier président de la Cour suprême des Comores, cet accord prévoit des échanges réguliers entre magistrats, procureurs généraux et fonctionnaires, ainsi que l’organisation de séminaires spécialisés consacrés à la modernisation et au fonctionnement des juridictions.





Le partenariat couvre plusieurs domaines d’intérêt commun, dont la protection des droits fondamentaux, la lutte contre la corruption, le terrorisme et la criminalité transnationale, la diffusion de la jurisprudence et l’intégration de l’intelligence artificielle dans le domaine judiciaire.





Un comité de suivi composé de représentants des deux cours sera chargé d’élaborer les programmes annuels, d’en évaluer la mise en œuvre et de traiter les difficultés rencontrées. Selon les responsables des deux institutions, cette initiative vise à renforcer les échanges d’expertises et de bonnes pratiques, à consolider la coopération bilatérale et à contribuer à la protection des droits et au renforcement de l’État de droit.





Par Maha Basraoui - L'Economiste