Communauté comorienne : Brisons le silence, laissons la justice faire son travail. Aux Comores également, lorsqu'un enfant est victime de viol ou d'ag

Communauté comorienne : Brisons le silence, laissons la justice faire son travail







La seule manière de lutter durablement contre les violences qui touchent notre communauté comorienne, en France comme aux Comores, est de briser le silence, de refuser l'impunité et de mettre fin aux arrangements familiaux qui empêchent parfois la vérité d'éclater. La seule manière de lutter durablement contre les violences qui touchent notre communauté comorienne, en France comme aux Comores, est de briser le silence, de refuser l'impunité et de mettre fin aux arrangements familiaux qui empêchent parfois la vérité d'éclater.





Les meurtres, les viols, notamment ceux commis sur des enfants, et les conflits entre familles sont des problèmes graves qui ne doivent plus être étouffés au nom de la solidarité familiale, de l'honneur ou de la réputation.





Concernant le meurtre de notre frère Mkataba, toute personne détenant des informations utiles à l'enquête doit avoir le courage de les transmettre aux autorités compétentes, sans céder à la peur ni aux pressions. Les responsabilités doivent être établies par la justice, sur la base des preuves, et toute personne reconnue coupable doit répondre de ses actes devant la loi.





Aux Comores également, lorsqu'un enfant est victime de viol ou d'agression sexuelle, il faut protéger la victime, signaler les faits aux autorités et permettre à la justice de travailler librement. Aucun arrangement entre familles ne devrait servir à dissimuler des violences ou à priver une victime de ses droits.





La solidarité communautaire ne doit jamais devenir une protection pour les auteurs de violences. Être une famille, c'est aussi avoir le courage de dénoncer les actes graves, même lorsqu'ils concernent un proche.





Nous devons sortir de la culture du silence, des pressions et des règlements de comptes. Dénoncer des faits ne signifie pas se faire justice soi-même : cela signifie faire confiance aux procédures légales, apporter des preuves et laisser les autorités établir les responsabilités.





Notre communauté a besoin de vérité, de justice et de responsabilité. Nos enfants doivent pouvoir grandir en sécurité, nos familles vivre sans peur et nos victimes obtenir protection et réparation.





Assez de silence. Assez d'impunité. La justice doit être la même pour tous, sans favoritisme ni complaisance.





C'est ensemble, dans le respect de la loi et de la dignité humaine, que nous pourrons contribuer à mettre fin à ces violences et reconstruire la confiance au sein de notre communauté.





La justice ne doit pas être négociée entre les familles : elle doit être rendue par les institutions compétentes.





ISMAEL De Charif