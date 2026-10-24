Communauté comorienne : Brisons le silence, laissons la justice faire son travail

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 24 octobre 2026 2026-10-24T10:28:00+02:00 Modifier ce post

Communauté comorienne : Brisons le silence, laissons la justice faire son travail. Aux Comores également, lorsqu'un enfant est victime de viol ou d'ag

Communauté comorienne : Brisons le silence, laissons la justice faire son travail


Communauté comorienne : Brisons le silence, laissons la justice faire son travail

La seule manière de lutter durablement contre les violences qui touchent notre communauté comorienne, en France comme aux Comores, est de briser le silence, de refuser l'impunité et de mettre fin aux arrangements familiaux qui empêchent parfois la vérité d'éclater.

Les meurtres, les viols, notamment ceux commis sur des enfants, et les conflits entre familles sont des problèmes graves qui ne doivent plus être étouffés au nom de la solidarité familiale, de l'honneur ou de la réputation.

Concernant le meurtre de notre frère Mkataba, toute personne détenant des informations utiles à l'enquête doit avoir le courage de les transmettre aux autorités compétentes, sans céder à la peur ni aux pressions. Les responsabilités doivent être établies par la justice, sur la base des preuves, et toute personne reconnue coupable doit répondre de ses actes devant la loi.

Aux Comores également, lorsqu'un enfant est victime de viol ou d'agression sexuelle, il faut protéger la victime, signaler les faits aux autorités et permettre à la justice de travailler librement. Aucun arrangement entre familles ne devrait servir à dissimuler des violences ou à priver une victime de ses droits.

La solidarité communautaire ne doit jamais devenir une protection pour les auteurs de violences. Être une famille, c'est aussi avoir le courage de dénoncer les actes graves, même lorsqu'ils concernent un proche.

Nous devons sortir de la culture du silence, des pressions et des règlements de comptes. Dénoncer des faits ne signifie pas se faire justice soi-même : cela signifie faire confiance aux procédures légales, apporter des preuves et laisser les autorités établir les responsabilités.

Notre communauté a besoin de vérité, de justice et de responsabilité. Nos enfants doivent pouvoir grandir en sécurité, nos familles vivre sans peur et nos victimes obtenir protection et réparation.

Assez de silence. Assez d'impunité. La justice doit être la même pour tous, sans favoritisme ni complaisance.

C'est ensemble, dans le respect de la loi et de la dignité humaine, que nous pourrons contribuer à mettre fin à ces violences et reconstruire la confiance au sein de notre communauté.

La justice ne doit pas être négociée entre les familles : elle doit être rendue par les institutions compétentes.

ISMAEL De Charif

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières