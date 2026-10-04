Cheikh Hamidou Kane, le créateur de Samba Diallo est décédé

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0 0 04 octobre 2026 2026-10-04T16:16:00+02:00 Modifier ce post

Cheikh Hamidou Kane, le créateur de Samba Diallo est décédé. Cheikh Hamidou Kane aura ainsi vu naître et grandir plusieurs générations de la littératu

Cheikh Hamidou Kane, le créateur de Samba Diallo est décédé


Cheikh Hamidou Kane, le créateur de Samba Diallo est décédé

J'apprends avec une immense tristesse que l'écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane est décédé ce dimanche 4 octobre 2026.

Né le 2 avril 1928, c’est une grande voix de la littérature africaine qui vient de s’éteindre. À 98 ans, l’auteur de «L’Aventure ambiguë» laisse derrière lui bien plus qu’une œuvre littéraire car il laisse une pensée, une mémoire et une question qui auront accompagné plusieurs générations de lecteurs africains et du monde entier.

À travers Samba Diallo, Cheikh Hamidou Kane avait raconté le difficile dialogue entre tradition et modernité, entre l’héritage africain et la rencontre avec l’Occident. Mais son roman allait bien au-delà de son époque puisqu'il posait déjà cette question toujours actuelle : comment s’ouvrir au monde sans renoncer à ce que l’on est, autrement dit à ses racines ?

Des générations d’élèves, d’étudiants, d’enseignants, d’intellectuels et d'universitaires ont découvert, à travers ses pages, une Afrique capable de penser son histoire, ses contradictions et son avenir avec ses propres mots.

Cheikh Hamidou Kane aura ainsi vu naître et grandir plusieurs générations de la littérature africaine. Il en aura été à la fois un témoin, un acteur et un passeur.

Sa disparition nous rappelle que certains écrivains ne quittent jamais véritablement la scène. Ils continuent de vivre dans leurs livres, dans les esprits qu’ils ont éveillés et dans les questions qu’ils nous ont léguées.

Papi Kane s’en va. Mais Samba Diallo continue de marcher. Et avec lui, une part essentielle de notre mémoire littéraire.
Allah yarhamhu. Amine.

Abdoulatuf Bacar,

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