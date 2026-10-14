Azali quittera-t-il réellement le pouvoir en 2029, ou prépare-t-il sa succession familiale ? Il serait imprudent de considérer l'alternance de 2029 co

COMORIENS, NE NOUS LAISSONS PAS SURPRENDRE PAR LE SCÉNARIO DE 2029 !





Azali quittera-t-il réellement le pouvoir en 2029, ou prépare-t-il sa succession familiale ?







Peuple comorien, ouvrons les yeux et regardons la situation politique de notre pays avec lucidité ! Peuple comorien, ouvrons les yeux et regardons la situation politique de notre pays avec lucidité !





À l'approche de 2029, une question fondamentale se pose : Azali Assoumani acceptera-t-il réellement de quitter le pouvoir, ou cherchera-t-il à le conserver, directement ou indirectement, en préparant l'arrivée de son fils, Nour El Fath Azali ?





À mes yeux, les Comoriens doivent prendre au sérieux trois risques politiques majeurs.





PREMIÈREMENT : LE MAINTIEN DU POUVOIR, DIRECTEMENT OU PAR SUCCESSION FAMILIALE





Il serait imprudent de considérer l'alternance de 2029 comme une certitude. Le scénario redouté est celui d'un pouvoir qui chercherait à se maintenir, soit par une nouvelle candidature d'Azali Assoumani, soit par la mise en place de son fils comme successeur politique.





Le peuple comorien doit comprendre qu'un changement de visage à la tête de l'État ne signifie pas nécessairement un changement de politique. Si les mêmes réseaux, les mêmes méthodes et les mêmes intérêts continuent à diriger le pays, quelle véritable alternance le peuple aura-t-il obtenue ?





DEUXIÈMEMENT : UNE ÉVENTUELLE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE POUR CONCENTRER DAVANTAGE LES POUVOIRS





Il faut également surveiller toute tentative de modification de la Constitution qui pourrait permettre au pouvoir en place de prolonger son emprise sur les institutions ou de préparer une succession politique dans des conditions favorables à son camp.





La Constitution d'un pays n'est pas la propriété d'un président. Elle appartient à la nation. Elle ne doit jamais devenir un instrument au service des ambitions personnelles ou familiales.

Si une réforme constitutionnelle devait intervenir, les Comoriens auraient le droit d'exiger des explications publiques, un débat national transparent et des garanties sérieuses contre toute confiscation du pouvoir.





TROISIÈMEMENT : DES DÉMARCHES DIPLOMATIQUES QUI MÉRITENT DES EXPLICATIONS





Des informations et des interrogations circulent au sujet de délégations comoriennes et de contacts avec des responsables internationaux, notamment au sein des Nations unies. Une question mérite donc une réponse claire : ces démarches sont-elles conduites dans la transparence et dans l'intérêt général, ou s'inscrivent-elles dans une stratégie politique préparée par le pouvoir en place ?





Si des initiatives sont effectivement pilotées personnellement par Azali Assoumani, directement ou discrètement, les citoyens sont en droit de demander quels en sont les objectifs, les interlocuteurs et les résultats attendus.





Nous ne devons pas transformer des soupçons en certitudes sans preuves. Mais nous ne devons pas non plus renoncer à demander des comptes lorsque des décisions susceptibles d'engager l'avenir du pays sont en jeu.





QUATRIÈMEMENT : LE RISQUE D'UNE SUCCESSION PRÉPARÉE PAR DES MANŒUVRES ÉLECTORALES





Le scénario le plus préoccupant serait qu'une éventuelle réforme constitutionnelle ouvre la voie à une nouvelle candidature d'Azali, puis que le système politique et électoral soit utilisé pour favoriser, à terme, l'accession de son fils au pouvoir.





Il s'agit d'un risque politique à examiner sérieusement, et non d'un résultat que l'on pourrait annoncer comme certain dès aujourd'hui. Notre exigence est simple : des élections libres, transparentes, inclusives et contrôlables ; une administration impartiale ; des institutions indépendantes ; et l'égalité des chances entre tous les candidats.



COMORIENS, LA VIGILANCE DOIT COMMENCER MAINTENANT !





Nous ne devons pas attendre 2029 pour découvrir les conséquences de décisions prises aujourd'hui. La défense de la démocratie commence par la vigilance citoyenne, la transparence institutionnelle et le refus de toute confiscation du pouvoir. Le peuple comorien ne veut ni d'une présidence à vie ni d'une succession organisée comme un héritage familial. La République n'est pas une propriété privée. La présidence n'est pas un patrimoine que l'on transmet à son fils.





Notre pays a besoin d'une véritable alternance, d'institutions respectées, d'une justice indépendante et d'un avenir construit pour les jeunes générations. Azali Assoumani doit répondre clairement à une question : en 2029, acceptera-t-il une alternance démocratique réelle, ou cherchera-t-il à maintenir son système de pouvoir, directement ou par l'intermédiaire de son fils ?





L'avenir des Comores ne doit pas se décider dans les coulisses du pouvoir. Il doit se décider dans le respect de la volonté libre du peuple comorien.

La République n'appartient ni à Azali, ni à son fils, ni à un clan. Elle appartient au peuple comorien !





Professeur BASHRAHIL Mohamed