« Après 45 ans d’attente, les Jeux des Iles auront bel et bien lieu aux Comores ». Le gymnase et la piscine olympique, le Village des Jeux, les stades

Visite de travail de l’ARTOI au COJI, la détermination au cœur des échanges







Le Président du Comité d’Organisation des Jeux des Îles (COJI), M. Mohamed Issimaila, a reçu en audience une délégation de l’Association des Radios et Télévisions de l’Océan Indien (ARTOI), présente aux Comores sur invitation de l’ORTC dans le cadre de son Assemblée Générale. Le Président du Comité d’Organisation des Jeux des Îles (COJI), M. Mohamed Issimaila, a reçu en audience une délégation de l’Association des Radios et Télévisions de l’Océan Indien (ARTOI), présente aux Comores sur invitation de l’ORTC dans le cadre de son Assemblée Générale.





Cette rencontre a permis aux responsables des médias régionaux de faire le point sur l’avancement des préparatifs. Le message du COJI est clair, « les travaux progressent sereinement et la dynamique est pleinement engagée ».





Une mobilisation portée au plus haut sommet de l’État





Soutenu par la détermination constante du Chef de l'État, S.E.M. Azali Assoumani, le COJI ne ménage aucun effort pour faire de cet événement un succès historique. L’ambition va au-delà de la compétition. Il s’agit de bâtir un héritage sportif durable, dotant les Comores d’infrastructures capables d’accueillir de futures échéances régionales, continentales et internationales.





Des infrastructures prêtes et une organisation maîtrisée





Les voyants sont au vert avec la mobilisation des équipements majeurs :





Le gymnase et la piscine olympique, le Village des Jeux, les stades de Malouzini et de Mitsamiouli, ainsi que le dispositif sanitaire adossé au CHU El-Maarouf. Pour parer à toute éventualité, des solutions complémentaires, comme l'aménagement de foyers communautaires pour certaines disciplines, sont déjà intégrées au plan d'organisation.





« Après 45 ans d’attente pour accueillir nos premiers Jeux, il n’y a aucun doute à laisser s’installer ; « les Jeux auront bel et bien lieu aux Comores », a réaffirmé le Président du COJI ».





L’engagement fort de l’ARTOI





Marquée par le slogan de la rencontre « La Détermination Comorienne », la délégation de l'ARTOI a exprimé toute sa confiance et a réitéré son soutien ferme pour accompagner la réussite des JIOI Comores 2027.





Au cours des échanges, un temps de discussion technique a permis d'aborder des volets clés :





• Le calendrier général et le tableau des disciplines retenues ;

• La cartographie des sites de compétition ;

• Le plan de couverture médiatique de l’ARTOI, prévoyant la prise en charge d'au moins une discipline par média membre.









Cette visite d'étape renforce l'espoir et confirme l'élan collectif qui anime la région autour des Jeux de 2027. COJI