Alcool et drogues : Des jeunes filles prises en flagrant délit ! Cette intervention s'inscrit dans la dynamique de lutte continue engagée par le Minis

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE ET LES STUPÉFIANTS : Coup de filet du Commissariat Central dans la région de Mitsamiouli-Boudé







Dans le cadre du programme mis en place par le Ministère de l'Intérieur et la Police Nationale pour lutter contre la délinquance juvénile et la consommation des produits stupéfiants, le Commissariat Central a mené une vaste opération d'intervention dans la journée du samedi 10 octobre 2026. Dans le cadre du programme mis en place par le Ministère de l'Intérieur et la Police Nationale pour lutter contre la délinquance juvénile et la consommation des produits stupéfiants, le Commissariat Central a mené une vaste opération d'intervention dans la journée du samedi 10 octobre 2026.





L'opération, dirigée en personne par Madame la Commissaire Centrale et son Adjoint, a ciblé la région de Mitsamiouli-Boude notamment les villages de Wella, Ndzaouzé, Douniani et Djomani.







Cette descente a permis l'interpellation de 15 personnes dont 10 garçons et 5 filles de 16 à 18 ans, tous d'âge jeune. Nombreux parmi eux ont été pris en flagrant délit en possession d'une quantité importante de produits stupéfiants, comme en témoignent les images d'illustration saisies sur les lieux. Cette descente a permis l'interpellation de 15 personnes dont 10 garçons et 5 filles de 16 à 18 ans, tous d'âge jeune. Nombreux parmi eux ont été pris en flagrant délit en possession d'une quantité importante de produits stupéfiants, comme en témoignent les images d'illustration saisies sur les lieux.





Cette intervention s'inscrit dans la dynamique de lutte continue engagée par le Ministre de l'Intérieur, Monsieur Mohamed Ahmed, Assoumani, déterminé à endiguer ce fléau qui ravage la jeunesse comorienne.





À cette occasion, le Ministre de l'Intérieur sollicite l'entière coopération des Chefs de villages, des Maires des communes concernées et de l'ensemble des parents pour accompagner les forces de l'ordre dans cette lutte.





Suite à leur interpellation, les personnes mises en cause sont actuellement placées en garde à vue au Commissariat Central en attendant l'achèvement des enquêtes préliminaires avant leur transfèrement devant Monsieur le Procureur de la République pour les suites judiciaires. La Police Nationale réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche ces opérations sur l'ensemble du territoire.





Service de communication, Ministère de l'intérieur