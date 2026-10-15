Affaire Mamadou : Halte au lynchage numérique, nos autorités méritent le respect

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 15 octobre 2026 2026-10-15T10:19:00+02:00 Modifier ce post

Affaire Mamadou : Halte au lynchage numérique, nos autorités méritent le respect. Mohamed Ali Soilihi n'est plus Vice-président. Il est un citoyen com

Affaire Mamadou : Halte au lynchage numérique, nos autorités méritent le respect


Affaire Mamadou : Halte au lynchage numérique, nos autorités méritent le respect

Une vidéo de l'ancien Vice-président de l'Union des Comores, Mohamed Ali Soilihi alias Mamadou, filmé à son insu sur une route en France, circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux.

Quel que soit le jugement que l'on porte sur un homme politique, cette pratique est inacceptable. Filmer une personne à son insu dans sa vie privée, hors de toute fonction officielle, pour ensuite publier la vidéo dans le seul but de salir et d'humilier, n'est pas du journalisme. C'est du lynchage numérique. C'est une atteinte grave à la dignité humaine et à la vie privée.

Mohamed Ali Soilihi n'est plus Vice-président. Il est un citoyen comorien, un ancien haut responsable de l'État qui a servi la Nation. Il a droit, comme tout citoyen, au respect de sa vie privée et de son intégrité.

En tant que journaliste indépendant, je condamne fermement ces méthodes. On peut critiquer un bilan politique, on peut débattre des idées, mais on ne doit jamais verser dans l'acharnement personnel et la diffamation gratuite.

Respectons nos aînés. Respectons nos autorités passées et présentes. Le débat politique comorien mérite mieux que des vidéos volées.

Elhadad Mohamed JOURNALISTE Mogozi fm

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières