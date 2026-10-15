Affaire Mamadou : Halte au lynchage numérique, nos autorités méritent le respect. Mohamed Ali Soilihi n'est plus Vice-président. Il est un citoyen com

Affaire Mamadou : Halte au lynchage numérique, nos autorités méritent le respect







Une vidéo de l'ancien Vice-président de l'Union des Comores, Mohamed Ali Soilihi alias Mamadou, filmé à son insu sur une route en France, circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Une vidéo de l'ancien Vice-président de l'Union des Comores, Mohamed Ali Soilihi alias Mamadou, filmé à son insu sur une route en France, circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux.





Quel que soit le jugement que l'on porte sur un homme politique, cette pratique est inacceptable. Filmer une personne à son insu dans sa vie privée, hors de toute fonction officielle, pour ensuite publier la vidéo dans le seul but de salir et d'humilier, n'est pas du journalisme. C'est du lynchage numérique. C'est une atteinte grave à la dignité humaine et à la vie privée.





Mohamed Ali Soilihi n'est plus Vice-président. Il est un citoyen comorien, un ancien haut responsable de l'État qui a servi la Nation. Il a droit, comme tout citoyen, au respect de sa vie privée et de son intégrité.





En tant que journaliste indépendant, je condamne fermement ces méthodes. On peut critiquer un bilan politique, on peut débattre des idées, mais on ne doit jamais verser dans l'acharnement personnel et la diffamation gratuite.





Respectons nos aînés. Respectons nos autorités passées et présentes. Le débat politique comorien mérite mieux que des vidéos volées.





Elhadad Mohamed JOURNALISTE Mogozi fm