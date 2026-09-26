Union des Comores et sous-développement : Sommes-nous condamnés à être les derniers de la classe ? Nos voisins ne sont pas nécessairement plus intelli

Union des Comores et sous-développement : Sommes-nous condamnés à être les derniers de la classe ?







Pourquoi notre pays reste t-il à la traîne quand Maurice et les Seychelles ont réussi leur décollage ? Pourquoi notre pays reste t-il à la traîne quand Maurice et les Seychelles ont réussi leur décollage ?





Je m'interroge, comme beaucoup de mes compatriotes, sur le retard que prend l'Union des Comores par rapport à certains de leurs voisins insulaires, notamment Maurice et les Seychelles. Je ne suis ni expert en développement ni suffisamment qualifié pour prétendre apporter toutes les réponses à cette question.





Nos histoires et nos trajectoires sont différentes. Il serait donc simpliste de vouloir expliquer notre situation par une seule cause. Mais une chose me frappe : Ces deux pays ont fait de l'amélioration du quotidien de leurs populations une priorité beaucoup plus constante. Et c'est peut-être là que nous devons regarder nos voisins, non pas pour les idéaliser, mais pour comprendre leurs choix.





Maurice et les Seychelles ne sont pas évidemment pas des modèles parfaits. Ils connaissent eux aussi leurs difficultés et leurs inégalités. Mais leurs expériences montrent qu'un petit Etat insulaire peut construire, sur plusieurs décennies, des secteurs économiques performants, attirer des investissements, développer le tourisme, améliorer ses infrastructures et créer des services efficaces.





Nos voisins ne sont pas nécessairement plus intelligents, plus courageux ou plus talentueux que nous. Ils ont simplement, à certains moments de leur histoire, fait des choix différents et construit des mécanismes qui ont permis à ceux ci de produire des résultats. Chez nous, j'ai parfois le sentiment que nous consacrons trop d'énergie à la politique spectacle, aux querelles de personnes, aux postes et aux déplacements officiels, et pas suffisamment à l'essentiel : l'eau, l'électricité, les écoles, l'emploi et la formation de notre jeunesse...





Je m'interroge notamment sur la pertinence de certaines délégations importantes envoyées à l'étranger. La récente participation de l'Union des Comores à l'Assemblée générales des Nations unies à New York en est une illustration. Je ne conteste évidemment pas la nécessité pour notre pays d'être représenté à ces grandes rencontres internationales. Mais je me demande si nous avons besoin de délégations aussi nombreuses alors que nous disposons de représentations diplomatiques sur place, capables d'assurer une partie de ce travail.





Dans ce domaine, nos voisins peuvent d'ailleurs nous inspirer une réflexion intéressante. Lors de certaines grandes rencontres internationales, les Etats qui disposent déjà de représentations diplomatiques permanentes sur place s'appuient largement sur leurs ambassades, au lieu d'engager de moyens supplémentaires.





Dans un pays où les ressources sont rares, chaque dépense devrait être interrogée, et ce d'autant que nous n'avons pas besoin de délégations pléthoriques pour prouver notre existence. Je connais déjà la réponse que certains pourraient apporter : " Cela ne date pas d'aujourd'hui. On a toujours fait comme ça."





Bien sûr, cela ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'une mauvaise pratique existe depuis longtemps qu'il faudrait continuer à la préserver. Il faut un début à tout. Et pourquoi ce début ne serait-il pas celui de la bonne approche, de la sobriété et d'une utilisation rigoureuse de l'argent public ?





L'argent consacré à ces missions officielles, s'apparentant davantage à du tourisme, ne servirait-il pas, parfois, à réhabiliter une école, équiper un service d'urgence ou améliorer un service public. Nous pouvons trouver les moyens d'organiser certaines grandes cérémonies, de multiplier les déplacements, parfois non essentiels et de mobiliser des ressources pour des événements politiques, alors que nous continuons à manquer de choses fondamentales.





Je crois que l'Union des Comores a besoin de remettre ces priorités au centre, puisque, outre le manque de moyens, nous manquons aussi parfois de sens des priorités. Et si nous voulons réellement rattraper notre retard, il faudra peut-être commencer par une chose, à savoir, faire moins de spectacle et beaucoup plus de travail pour le pays. Car lorsqu'on observe nos priorités, un malaise apparaît !





S. Omar Badaoui