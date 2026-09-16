Transport de migrants : un enseignant interpellé à Mohéli. Un responsable de la brigade mixte répondant au nom de Mahazi aurait ensuite entrepris de t



Affaire des migrants : Un transfert de Nassuf Iboura Mbaé tourne au bras de fer à l’aéroport





Un responsable de la brigade mixte, Mahazi, arrivé à Mohéli dans le cadre de l’enquête sur les migrants, aurait tenté de transférer Nassuf Iboura Mbaé à Moroni. L’opération a finalement tourné au bras de fer à l’aéroport de Bandar es-Salam.





Nassuf Iboura Mbaé a été interpellé à Mohéli dans le cadre de l’affaire des migrants. Selon nos informations, son arrestation serait liée à des soupçons de collaboration avec un réseau impliqué dans le transport de migrants.





Un responsable de la brigade mixte répondant au nom de Mahazi aurait ensuite entrepris de transférer le suspect à Moroni pour la suite de la procédure sans que les autorités judiciaire de l'île le sache. Nassuf aurait notamment été conduit à l’Exim Bank afin de retirer de l’argent destiné à couvrir les frais de son déplacement.





Mais la procédure ne s’est pas déroulée comme prévu. Un transfert vers Moroni, alors que les faits faisant l’objet de l’enquête se seraient déroulés à Mohéli, posait un problème de procédure. La situation a pris une nouvelle tournure à l’aéroport de Bandar es-Salam. Malgré l’intervention de la police agissant sur instruction du parquet, Mahazi aurait refusé de se conformer à l’ordre du procureur et aurait tenté de faire embarquer Nassuf à bord du vol de Royal Air.





Une intervention de la gendarmerie aurait finalement été nécessaire pour ramener Nassuf au commissariat de police de Fomboni. Un geste du procureur à saluer.





Selon nos informations, Nassuf Iboura Mbaé devrait être présenté ce jeudi 17 septembre afin d’être entendu dans le cadre de cette affaire.





Cet épisode relance les interrogations sur la compétence des juridictions insulaires lorsqu’une affaire est instruite localement. Le bras de fer rappelle, par certains aspects, l’affaire Akbar Yssoufa, qui avait également suscité des tensions autour des procédures judiciaires entre Fomboni et Mutsamudu.





Riwad, Mohéli Matin