Trafic présumé de migrants : un Comorien placé en détention ! Cette affaire fait suite à l’interpellation de Nassuf Mogné Mbaé au port de Bangoma, dan

Affaire du trafic présumé de migrants : Nassuf Mogné Mbaé placé en détention





Fomboni — Nassuf Mogné Mbaé, soupçonné de collaboration avec un réseau présumé de trafic de migrants, a été placé ce jeudi en mandat de dépôt à la maison d’arrêt de Badjo, à l’issue de son audition par le procureur de la République près le tribunal de Fomboni, Elamine Mohamed Soueuf.





Entendu dans le cadre de l’enquête ouverte sur cette affaire, Nassuf Mogné Mbaé sera désormais présenté au juge d’instruction, le parquet ayant décidé de l’ouverture d’une information judiciaire.

Quatre autres personnes, qui se trouvaient jusque-là à la gendarmerie, ont également été déférées au parquet de Fomboni dans le cadre du même dossier. Leur situation devrait être examinée par la justice.





Cette affaire fait suite à l’interpellation de Nassuf Mogné Mbaé au port de Bangoma, dans le cadre des investigations sur l’arrivée de migrants à Mohéli. Le dossier avait notamment donné lieu à un bras de fer autour de son éventuel transfert à Moroni.





Saïd Ansoi Mahazi, un policier de la brigade mixte de Moroni, avait tenté de faire transférer le suspect vers la Grande Comore, une démarche qui avait suscité des désaccords avec les autorités judiciaires de Mohéli.





L’ouverture d’une information judiciaire place désormais le dossier sous le contrôle du juge d’instruction, qui devra déterminer les responsabilités éventuelles dans cette affaire.





Riwad, Mohéli Matin