Tirer sur un cadavre : le naufrage de l'humanité Tirer sur une dépouille, s’acharner sur un corps immobile, profaner la chair inerte : i...

Tirer sur un cadavre : le naufrage de l'humanité







Tirer sur une dépouille, s’acharner sur un corps immobile, profaner la chair inerte : il n’y a là aucune victoire, aucun héroïsme, aucun honneur. Tirer sur une dépouille, s’acharner sur un corps immobile, profaner la chair inerte : il n’y a là aucune victoire, aucun héroïsme, aucun honneur.





C’est la marque ultime de la déchéance morale, le degré zéro de la dignité humaine. Un cadavre ne combat plus. Il ne menace personne, n’oppose aucune résistance et ne revendique plus rien. S'attaquer à ce qui est déjà tombé, c'est avouer une impuissance furieuse et transformer la force en pure barbarie.





De la conscience universelle au droit international humanitaire, la façon dont une société traite ses morts mesure la frontière exacte entre la civilisation et la sauvagerie.





Les Conventions de Genève ne s'y trompent pas : porter atteinte à la dépouille d'un combattant ou d'un civil est une flétrissure indélébile et un crime d'une gravité absolue.





Sur le plan spirituel, et tout particulièrement dans la tradition islamique, cette ligne rouge est sacrée. L'Islam enseigne que la dignité de l'être humain (Karamah) est un attribut accordé par le Créateur qui ne s'éteint jamais avec le dernier souffle.





Le corps conserve son inviolabilité (Hurmah), qu'il soit animé ou éteint. Il y a plus de quatorze siècles, le Prophète de l'Islam traçait une limite éthique infranchissable aux combattants en proscrivant formellement la Muthla, la mutilation, la défiguration et le rabaissement des morts.





L'avertissement était sans nuance : « Briser l'os d'un mort est équivalent à le briser de son vivant. »





S'acharner sur une dépouille constitue donc une double faillite : une profanation spirituelle et une lâcheté matérielle.





C'est refuser la fin du combat pour céder à la pulsion vengeresse. La mort impose une trêve universelle. Une fois le souffle retiré, le corps n'appartient plus aux haines des hommes ; il appartient au repos de la terre et à la justice de l'au-delà.





On peut neutraliser un adversaire de son vivant. Mais prétendre l'abattre une seconde fois lorsqu'il est étendu à terre, c'est se vaincre soi-même en abandonnant sa propre humanité.





Respecter le cadavre, fût-il celui de l'ennemi le plus implacable, ce n'est pas lui faire grâce : c'est préserver la part d'Homme qui reste en nous.





NGU NARI HAFADHU





Abbas Mohamed El-had