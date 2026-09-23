Sous l'impulsion du Président Azali Assoumani, nous renforçons nos capacités de défense maritime. 5 jours pour approfondir le cycle du renseignement :



Ce matin à Moroni, j'ai eu l'honneur d'ouvrir la formation d'initiation au renseignement maritime organisée par EASF et l’UNITAR, en présence de la Garde-Côtes comorienne et de nos partenaires régionaux. Ce matin à Moroni, j'ai eu l'honneur d'ouvrir la formation d'initiation au renseignement maritime organisée par EASF et l’UNITAR, en présence de la Garde-Côtes comorienne et de nos partenaires régionaux.





Pour l'Union des Comores, pays insulaire au cœur de l'océan Indien, la mer est vie, échange et développement, mais aussi un espace stratégique face aux trafics illicites, à la pêche INN (Illicite Non déclarée Non réglementée) et à la criminalité transnationale.





Sous l'impulsion de son Excellence Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores et Chef Suprême des Armées, nous renforçons nos capacités de défense maritime, convaincus qu'aucun État ne peut seul répondre à des menaces qui ignorent les frontières.





5 jours pour approfondir le cycle du renseignement : collecte, analyse, exploitation, diffusion. Merci à l'EASF, à l'UNITAR et à tous les participants venus de la région pour cet engagement commun.





M. Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense