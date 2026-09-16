Sénégal : Un jeune Comorien annoncé au sein de l'équipe de Patrick Vieira

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0 0 16 septembre 2026 2026-09-16T09:55:00+02:00 Modifier ce post

Sénégal : Un jeune Comorien annoncé au sein de l'équipe de Patrick Vieira. Cette arrivée annoncée prolongerait une collaboration déjà nouée en club en

Patrick Vieira : Hachim Ali Mbae annoncé comme analyste vidéo des Lions


Sénégal : Un jeune Comorien annoncé au sein de l'équipe de Patrick Vieira

Qui pourrait accompagner Patrick Vieira dans son nouveau rôle à la tête de l’équipe nationale du Sénégal ? Le technicien comorien Hachim Ali Mbae est annoncé parmi les membres de son futur staff, à quelques jours de la présentation officielle du sélectionneur.

La présence de Hachim Ali Mbae comme analyste vidéo est évoquée pour l’encadrement des Lions. L’information, rapportée par Record à partir d’une publication du compte X Comoros Football 269, a également été publiée par exclusif et reste soumise à la confirmation de la composition définitive du staff.

Cette arrivée annoncée prolongerait une collaboration déjà nouée en club entre les deux hommes. Ancien milieu de terrain de l’AS Cagnes, le technicien comorien a travaillé avec Patrick Vieira à Nice, Strasbourg et au Genoa. Pour compléter son encadrement, le nouveau sélectionneur a aussi pris contact avec Serigne Saliou Dia et Issa Aïdara.

La constitution du staff pourrait également s’appuyer sur une figure familière du football sénégalais. Kader Mangane devrait intégrer l’équipe de Vieira comme Team Manager, sauf retournement de situation. L’ancien défenseur, qui a porté le maillot des Lions à 43 reprises, pourrait travailler aux côtés de Malick Daff, annoncé comme un candidat sérieux au poste d’adjoint.

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