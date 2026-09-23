Réseaux sociaux : comment nous avons laissé la haine devenir la norme. Ce qui aurait dû susciter l'indignation générale est désormais accepté comme un

Réseaux sociaux : comment nous avons laissé la haine devenir la norme







En ouvrant nos téléphones le matin, nous ne cherchons plus vraiment à nous informer : nous retenons notre souffle. En ouvrant nos téléphones le matin, nous ne cherchons plus vraiment à nous informer : nous retenons notre souffle.





Entre accusations gratuites, lynchages virtuels et menaces en tout genre, l'espace public numérique s'est transformé en un terrain d'affrontement permanent.





Et le plus inquiétant, c'est que nous commençons à trouver cela normal. Il suffit de parcourir quelques minutes nos fils d'actualité pour ressentir un malaise. Depuis quelque temps, les attaques ad hominem, les insultes brutes et les calomnies balancées sans l'ombre d'une preuve sont devenues la monnaie courante.





Ce qui aurait dû susciter l'indignation générale est désormais accepté comme un bruit de fond inévitable. La violence verbale s'est installée dans notre quotidien, doucement, jusqu'à devenir une banalité.





Du débat politique aux simples règlements de comptes personnels, le niveau est tombé bien bas. Tous les camps, sans exception, se sont engouffrés dans cette surenchère. Sous nos cieux, la présomption d'innocence semble avoir tout simplement disparu.





Sur les réseaux sociaux, le doute ne profite plus à l'accusé : la rumeur vaut condamnation, et la foule s'improvise juge et bourreau en quelques clics. Même celles et ceux qui devraient faire preuve de vigilance et de retenue en attendant que la vérité éclate finissent par se faire aspirer par cette spirale.





Face à cette frénésie, une leçon de philosophie me revient en mémoire. Mon ancien professeur, Monsieur Sultan Chuzur, nous répétait avec insistance qu'il ne fallait jamais accepter une chose comme vraie sans qu'elle ne présente les caractéristiques de l'évidence. Son message était limpide : il faut toujours vérifier, questionner, et refuser de se laisser porter par les impressions trompeuses.





Aujourd'hui, nous faisons exactement le contraire. La vitesse a remplacé le discernement. On consomme le scandale, on réagit sous le coup de l'émotion, et on relaye des accusations gravissimes sans même prendre trente secondes pour en contrôler la source.





Ce naufrage collectif est d'autant plus amer que les institutions censées nous protéger semblent regarder ailleurs. Les diffamations, le harcèlement, les dénigrements et parfois même les menaces de mort explicites sont trop souvent classés sans suite comme s'il s'agissait de simples gamineries sans conséquence parce qu'elles se déroulent derrière un écran.





Cette passivité est un signal dangereux. En laissant s'installer un sentiment d'impunité totale sur Internet, on abandonne les victimes et on encourage les calomniateurs à aller toujours plus loin.

Une société qui tolère que le débat d'idées soit remplacé par la menace et l'insulte s'abîme profondément.





Il est urgent de réagir : la justice doit enfin prendre ses responsabilités face aux dérives numériques, et chacun d'entre nous doit réapprendre le réflexe du doute et du respect. Avant qu'il ne soit définitivement trop tard.





Abbas Mohamed El-had